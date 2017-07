Bernardeschi: U Juventusu moram dokazati da zaslužujem nositi desetku

Federico Bernardeschi (Foto: EPA)

Novi igrač Juventusa Federico Bernardeschi je objasnio zašto po dolasku u klub nije zadužio dres s brojem 10.

Novi igrač Juventusa Federico Bernardeschi je objasnio zašto po dolasku u klub nije zadužio dres s brojem 10.

Bernardeschi je desetku nosio u Fiorentini, a iako je taj broj slobodan u Juventusu, on je odlučio da ga ne uzme.



Prethodno su desetku nosili velikani poput Alessandra Del Piera, Roberta Baggija i Michela Platinija, pa Bernardeschi smatra da još uvijek nije spreman da ga i sam nosi. Zbog toga je izabrao broj 33.



"Mnogo je poštovanja prema dresu s brojem 10, mislim da je ovako ispravno. Moram dokazati da ga zaslužujem nositi, kao što sam to učinio u Fiorentini. Ova sezona je prava da se dokažem. Religiozan sam, a značenje broja 33 u kršćanstvu je važno", izjavio je Bernardeschi.



On ne krije da je impresioniran klubom iz Torina.



"Juventus je jedan od najboljih klubova svijeta, jedan od pet rekao bih. Dio je historije svjetskog nogometa. Biti ovdje je veoma emotivno za mene, želim živjeti te emocije. Impresioniran sam mentalitetom ovog kluba, odlučnošću i istrajnošću. Kad se suočiš s ovim klubom, sve to osjetiš na terenu", završio je Bernardeschi.