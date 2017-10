Berlusconi: Brine me šutnja novog vlasnika, znam da postoje finansijski problemi u Milanu

Foto: EPA-EFE

Bivši vlasnik Milana Silvio Berlusconi istakao je zabrinutost za svoj nekadašnji klub i kazao da Rossoneri imaju finansijske probleme koji u nastavku sezone mogu postati još veći.

On je i ranije istakao da mu nisu jasne pojedine odluke u klubu koje se tiču prije svega izbora trenera, igrača koji igraju u crveno-crnom dresu, imenovanja novog kapitena kao i transfer politike kluba.



Sada Berlusconi tvrdi da su se u klubu pojavili finansijski problemi te da ga brine šutnja vlasnika Milana Lija Yonghonga, kao i činjenica da bi Elliott Fund na proljeće mogao preuzeti klub ukoliko njihov zajam ne bude vraćen.



"Znam da postoje neki finansijski problemi u klubu. Gospodin Li šuti, a to me brine. Ako tim nastavi igrati ovako loše, onda je moguće da će Elliott Fund preuzeti klub na proljeće. Stvarni problem tek nastaje ukoliko ne izbore plasman u Ligu prvaka, a to je minus u klubu više od 100 miliona eura", rekao je Berlusconi.



Rossoneri su loše počeli novu sezonu, a bivši vlasnik Milana kaže kako novi vlasnik ne bi trebao platiti puno novca s obzirom na stvarnu vrijednost kluba.



"Ko god da kupi klub neće platiti previše novca u odnosu na stvarnu vrijednost Milana. Oni samo moraju izliječiti klub nakon nekih veoma teških godina, a to nije lijepa perspektiva", rekao je Berlusconi.



Podsjećamo, Milan nakon devet odigranih kola u Seriji A zauzima 11 poziciju s osvojenih 13 bodova, a u sljedećem kolu očekuje ih meč protiv Chieva u gostima.