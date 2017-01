Begović ostaje na Stamford Bridgeu: Celtic odbio dvije ponude Chelseaja za Gordona

Britanski mediji u posljednje vrijeme sve češće pišu da će Asmir Begović napustiti Chelsea, ali posljednje vijesti nisu dobre za našeg reprezentativca i čini se da će on ipak ostati grijati klupu i sa nje gledati Thibauta Courtoisa na golu Plavaca.

Craig Gordon i Asmir Begović

BBC je upravo objavio kako je Celtic odbio dvije ponude za golmana Craiga Gordona (34) kojeg Antonio Conte želi dovesti prije nego pusti "jedinicu" reprezentacije BiH.



Prva ponuda je u petak iznosila 3,5 miliona eura, a nakon odbijenice iz glavnog grada Škotske, danas su Plavci poslali drugu ponudu od 4,1 miliona eura, no i ona je ekspresno odbijena.



Štaviše, menadžer Celtica Brendan Rodgers je prilikom odbijanja današnje ponude poručio Conteu da "neće prodati Gordona bez obzira na to koliko novca Chelsea ponudi", prenosi BBC.



Također, Rodgers je poručio kako će Gordon braniti na utakmici protiv Aberdeena u srijedu, dan nakon isteka prelaznog roka, te da će mu uskoro ponuditi i produženje ugovora.



Begović se tokom ovog prelaznog roka povezuje sa odlaskom u Bournemouth, no Conte je izjavio kako prvo mora dovesti kvalitetnog rezervnog golmana. No, čini se da od toga neće biti ništa i da će Begović do kraja sezone ostati u Londonu.