Begović: Mourinho mi je nakon dolaska u Chelsea rekao da ću biti rezerva Courtoisu

Foto: EPA-EFE

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Asmir Begović je prošlog ljeta prešao iz Chelseaja u Bournemouth, u kojem sada brani standardno u odnosu na dvije godine provedene u Londonu.

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Asmir Begović je prošlog ljeta prešao iz Chelseaja u Bournemouth, u kojem sada brani standardno u odnosu na dvije godine provedene u Londonu.

Bh. golman je u velikom intervjuu za "The Guardian", između ostalog, govorio o vremenu provedenom na Stamford Bridgeu.



"Nikoga ne osuđujem. U Chelseaju sam imao pozitivno iskustvo. Uvijek ima nekih teških trenutaka, ali sve u svemu iskustvo u Chelseaju je bilo pozitivno. Došao sam u London da se takmičim. Mourinho mi je odmah rekao da će Courtois biti prvi golman, a ja ću mu biti rezerva. Međutim, s obzirom na veliki broj mečeva i ja bih dobio svoju šansu. Gledao sam na to kao izazov i želio sam se takmičiti za trofeje. Chelsea je želio dva najbolja golmana na svijetu da se takmiče i ja sam to doživio kao veliki kompliment'', rekao je Begović.



Naš golman je istakao da je bilo više nego jasno ko je prvi, a ko drugi golman.



"Dobro i profesionalno smo trenirali, uživao sam u tome i vrijedilo je na kraju. Nije uvijek lako kada se žrtvujete za ekipu, ali na kraju je dobro ispalo. Prethodne godine nisam mnogo branio, a došao sam u godine gdje se osjećam odlično i gdje želim braniti. Nisam želio da izgubim ove godine na klupi'", istakao je Begović.



Golman Bournemoutha je za engleski Guardian ispričao i kako je izgledao njegov dolazak u BiH nakon rata.



Begović je tada došao prvi put u našu državu nakon agresije, a razlog dolaska bila je smrt njegovog djeda. Ono što je tada vidio utjecalo je na njega.



"Vidio sam ruševinu tamo gdje smo do rata živjeli. To su teške za nas stvari i nešto što je utjecalo na moju ličnost danas", rekao je Begović.