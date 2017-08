Begović: Chelsea je sjajno iskustvo, ali bio sam previše dobar da ne bih igrao

Foto: EPA

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Asmir Begović otkrio je razlog koji ga je vodio ka napuštanju Chelseaja. Očekivano, Begović je želio više minuta među stativama.

Begović je u Chelsea stigao na ljeto 2015. godine za 11 miliona eura. Za Plave je do ovog ljeta, kada je za 11,5 miliona eura prešao u Bournemouth, skupio 33 nastupa od čega samo osam u prošloj sezoni.



Broj nastupa bio bi vjerovatno i manji da Tihibaut Courtois nije imao problema s povredama u sezoni 2015/16.



S Plavcima je osvojio Premiership u prošloj sezoni, ali je bilo jasno da on posjeduje kvalitet da brani svaki meč u nekom drugom klubu Premiershipa. Nova destinacija bio je Bournemouth, klub u kojem je već boravio tokom sezone 2007/08.



"Imao sam sjajno iskustvo u Chelseaju i vrlo sam zahvalan na tome. To je bilo veliko iskustvo, ali je bilo vrijeme da idem dalje. Osjećao sam da sam u najboljim godinama i da sam previše dobar da ne bih igrao. Što više utakmica igrate, u boljem ste ritmu. Nisam očekivao da će moj put ići ovako, ali lijepo se vratiti. Ovo je veliki klub s velikim navijačima i mislim da ide u pravom smjeru. Imamo zaista dobru ekipu i, nadam se, dobra su vremena pred nama", kazao je Begović.



Bournemouth je u 1. kolu poražen od West Bromwich Albiona u gostima (1:0), a Begović je branio svih 90 minuta. Naredne subote u goste kod Bournemoutha dolazi Watford.