Barbarić: Cilj je odbrana titule, moramo osvojiti tri boda u Zenici

Ivica Barbarić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Lider Premijer lige BiH Zrinjski spremno dočekuje nastavak prvenstva, a Plemići u prvom kolu proljetnog dijela sezone gostuje u Zenici kod Čelika.

Šef stručnog štaba Zrinjskog Ivica Barbarić smatra kako je ekipa sposobna odbraniti naslov prvaka Bosne i Hercegovine.



"U pripremama smo odradili ono što smo željeli i jedva čekamo duel u Zenici. Naš cilj je odbrana titule. Imamo kvalitet da to i uradimo, ali moramo ići utakmicu po utakmicu. Uvijek postoji doza pritiska, ali to nas može mobilizirati da posao odradimo najbolje što možemo", kaže Barbarić.



O duelu u Zenici Barbarić kaže:



"Protiv Čelika moramo osvojiti tri boda. Znamo da nas čeka pun stadion, ali to je stimulirajuće za obje ekipe. Čelik je dosta promijenio ekipu, ali na kraju samo teren je bitan", rekao je Barbarić koji u Zenici neće moći računati na povrijeđenog Tonćija Kukoča.



Utakmica Čelik - Zrinjski igra se u subotu na Bilinom Polju od 17 sati.