Atletico se provukao na gostovanju kod Alavesa

Alaves i Atletico Madrid podijeli su bodove (0:0) u susretu 20. kola španske La Lige.

Foto: EPA

Iako su gosti bili veliki favoriti, Alaves je imao više šansi da dođe do pobjede.



U prvih pola sata Madriđani su bili neprepoznatljivi, a velike prilike za domaćine fulali su redom Ibai, Laguardia i Deyverson.



I drugo poluvrijeme Alaves otvara velikom šansom kada je Camarasa pokupio sjajno dodavanje u šesnaestercu, ali pucao je za dlaku blizu desne stative.



Jedinu i najveći priliku Atletico je imao u 78. minuti susreta kada je Gaitan driblao do šesnaesterca, ali je golman Alavesa Pacheco istrčao s gola i zaustavio ga.



Pred sami kraj meča Alaves je ponovo imao sjajnu priliku. Ipak, Moya je dobro odbranio udarac koji je uputio Hernandez. To je bila najbolja odbrana na utakmici.



Atletico je nakon ove utakmice ostao na četvrtom mjestu tabele sa 36 bodova, dok je Alaves u sredini na 12. mjestu.