Asmir Begović traži veću minutažu: Očajno želim igrati i pokazati šta mogu

Bh. reprezentativac Asmir Begović javno je izrazio želju za većom minutažom, a to bi mogao dobiti ako napusti Chelsea.

Asmir Begović (Foto: EPA)

Bh. reprezentativac Asmir Begović javno je izrazio želju za većom minutažom, a to bi mogao dobiti ako napusti Chelsea.

Begović je na Stamford Bridge stigao tokom ljeta 2015. godine kao zamjena za Petra Cecha, ali i kao konkurencija Thibautu Courtoisu. Ipak, on nije uspio potisnuti Belgijanca s mjesta prvog golmana, tako da će pokušati veću minutažu dobiti u nekom drugom klubu.



"Razgovarao sam s menadžerom otvoreno, on zna da očajno želim igrati, to je sve. Ako mi to mogne ponuditi, učinit će to. To je nešto što ćemo uskoro riješiti. Naljeto ću imati 30 godina, osjećam se fantastično i u odličnoj sam formi. Bilo bi šteta da ne igram i ne pokazujem ljudima šta mogu", izjavio je Begović.



Begović je bio starter na utakmici FA Cupa u kojoj je Chelsea savladao Brentford 4:0, a imao je nekoliko impresivnih odbrana. Engleski mediji ga povezuju s Bournemouthom, ali ga Conte neće pustiti ako ne nađe adekvatnu zamjenu. Njegova ponuda za golmana Celtica Craiga Gordona je odbijena prošle sedmice.



Prelazni rok se završava u utorak navečer.