Arsenal i Manchester United žele dovesti Marca Reusa

Foto: EPA-EFE

Prema pisanju uglednog njemačkog lista Bild, fudbaler Borussije Dortmund Marco Reus nalazi se na meti Arsenala i Manchester Uniteda, a ova dva kluba, posebno Topnici, u narednom periodu pokušat će dovesti reprezentativca Njemačke u svoje redove.

Tim Arsena Wengera vrlo vjerovatno će napustiti Alexis Sanchez, baš kao i Mesut Ozil, a njihovi ugovori traju do kraja ove sezone i prema dosadašnjim dešavanjima, nijedan od njih neće produžiti ugovor s klubom.



Ranije je spominjano da će francuski stručnjak pokušati prodati svoja dva ponajbolja igrača u januaru, međutim oni su se našli u startnoj postavi u posljednjoj utakmici protiv Evertona u kojoj je Arsenal pobijedio rezultatom 5:2.



Također je poznata činjenica da je Wenger zaljubljenik u Reusovu igru te da ga je pokušao dovesti tokom ljeta 2014. godine pred Svjetsko prvenstvo u Brazilu, ali zbog povrede koju je doživio ofanzivac Borussije Dortmund, Arsenal je u svoje redove doveo Alexisa Sancheza iz Barcelone.



Pored londonskog kluba, interesovanje za Reusa pokazao je i Manchester United, no njegov transfer na Old Trafford je teško očekivati gledajući koji igrači već pokrivaju krilne pozicije u ekipi Josea Mourinha, ali uzimajući u obzir i česte povrede koje je Reus imao tokom svoje karijere.



Reus je van terena još od maja, a već duži niz godina povezuju ga s prelaskom u engleski Premiership.