Ancelotti prvi put nakon otkaza: Ja biram ko će igrati, a klub me treba podržati

Foto: EPA-EFE

Bivši trener Bayerna Carlo Ancelotti nakon otkaza koji je dobio u njemačkom klubu po prvi put je u javnosti pričao o periodu provedenom na klupi bavarskog giganta.

On je na početku razgovora odmah demantovao natpise da su igrači bili protiv njega.



"Ukoliko su igrači bili protiv mene, ja stvarno nisam znao to. Poštujem ih sve, a kao trener sam morao izabrati 11 igrača za startnu postavu, kao i još sedmoricu koja su bila na klupi. Oni to moraju prihvatiti, a klub podržati trenera", rekao je ovaj proslavljeni stručnjak.



Nakon toga, kaže kako je otkaz sastavni dio trenerskog posla te da je u 22 godine trenerske karijere uvijek imao dobar odnos s igračima.



"Sastavni dio trenerskog posla je dobiti otkaz. U 22 godine koliko se bavim ovim poslom uvijek sam imao dobar odnos s igračima koje sam trenirao jer sam ih uvijek sve poštovao. Što se tiče nastavka moje karijere, još uvijek imam potrebu da svakog dana odlazim na treninge te ne razmišljam još uvijek o preuzimanju neke reprezentacije. Radit ću takav posao kada budem imao osjećaj da sam spreman za to", rekao je bivši trener Bayerna.



Podsjećamo, njemački klub danas je predstavio Juppa Heynckesa kao trenera koji će do kraja tekuće sezone s klupe voditi aktuelnog prvaka Njemačke.