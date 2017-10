Ancelotti otkrio tajnu: Zvali su me iz Rome prije dvije godine

Foto: EPA-EFE

Carlo Ancelotti otkrio je jednu trenersku tajnu od prije dvije godine, a bivši trener Bayerna priznao je kako ga je ekipa Rome kontaktirala da sjedne na klupu Vučice.

On kaže kako ga je predsjednik Rome prije dvije godine pozvao da preuzme funkciju šefa stručnog štaba rimskog kluba.



"Predsjednik Rome James Pallotta pozvao me prije dvije godine da preuzmem rimski klub, ali sam u tom trenutku već potpisao ugovor s Bayernom", rekao je Ancelotti.



Mediji u Italiji pišu o tome kako je Ancelotti na klupu Rome trebao sjesti 2015. godine nakon što je Rudi Garcija dobio otkaz, a nakon toga trenersku poziciju preuzeo je Luciano Spalletti.



Također, bivši trener Bayerna potvrdio je da bi volio raditi u Romi nekada u svojoj karijeri, ali je također poručio medijima da ne stvaraju nepotrebni pritisak.



"Želim da gledam utakmicu reprezentacije Italije, kao i milanski derbi, pa ne želim da se pokreću nepotrebne špekulacije koje mogu napraviti problem bilo kome", završio je ovaj proslavljeni stručnjak.



Podsjećamo, Ancelotti je nedavno dobio otkaz na klupi Bayerna, a umjesto njega bavarski klub je imenovao Juppa Heynckesa kao trenera koji će do kraja sezone voditi njemački klub.