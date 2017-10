Alvaro Morata zbog povrede pauzira najmanje mjesec dana

Foto: EPA-EFE

Alvaru Morati zbog povrede prijeti pauza duža od jednog mjeseca, javlja BBC.

Napadaču Chelseaja je ustanovljena povreda zadnje lože drugog stepena nakon meča protiv Manchester Cityja proteklog vikenda.



Morata se pojavio na okupljanju reprezentacije Španije, gdje su ljekari ustanovili da nije spreman za nastupe te će propustiti mečeve protiv Albanije i Izraela.



No, neće samo reprezentacija biti uskraćena za njegove nastupe. I Chelsea će ostati bez njega najmanje do novembra, a povrede ovakve vrste nekada zahtijevaju mirovanje i do dva mjeseca.



Morata je najbolji strijelac Plavaca sa sedam postignutih pogodaka.