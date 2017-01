Aldin Čenan je nedavno imenovan za sportskog direktora FK Željezničar. Šest mjeseci bio je šef skauting službe Plavih i nakon dobrog rada imenovan je na novu funkciju.

