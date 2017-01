Kamerun se plasirao u polufinale Afričkog kupa nacija preko Senegala nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca rezultatom 5:4.

Foto: AFP

Obje ekipe su u regularnih 90 minuta susreta imale po jednu veliku priliku.



Najprije je Moukandjo mogao dovesti KAmerun u vodstvo u 67. minuti, no šutirao je pravo u Dialloa. Sow je mogao donijeti trijumf Senegalu i 90+3. minuti, no Ondoa je sjajno odbranio.



U produžecima je Kamerun mogao doći do pobjede, ali je Zoua sa desetak metara šutirao po d prečku, ali je Diallo sjajno odbranio i odbio loptu u korner.



Nakon što ni poslije 120 minuta igre nije bilo pogodaka pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.







Nakon prve četiri serije za Senegal su pogađali Koulibaly, Kara, Sow, Saivet, a za Kamerun Moukandjo, Oyongo, Teikeu i Zoua.



U petoj seriji najbolji igrač Senegala Mane je šutirao po sredini gola, a Ondoa je pročitao njegovu namjeru i odbranio je njegov šut.



Odgovornost za Kamerun na sebe je preuzeo iskusni Aboubakar i golom je odveo Kamerun u polufinale.



Kamerun će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela DR Konga i Gane.