AKN: Burkina Faso napravila senzaciju i preko Tunisa prošla u polufinale

Nogometaši Burkine Faso napravili su veliko iznenađenje i plasirali su se u polufinale Afričkog kupa nacija pobjedom nad Tunisom rezultatom 2:0.

Foto: EPA

U prvom poluvremenu vidjeli smo po jednu pravu šansu na obje strane. U 22. minuti Bertrand Traore je sa desetak metara šutirao, ali je pogodio samo okvir gola Tunisa.



U 34. minuti Tunis je imao svoju jedinu šansu na meču kada je Syam Ben Yousseff nakon kornera šutirao glavom, ali je lopta otišla pored desne stative.



U drugom poluvremenu nije bilo uzbuđenja do samog finiša utakmice. Kada se činilo da će susret otići u produžetke Burkina Faso je dobila slobodan udarac na dvadeset metara od gola.



Aristide Bance je šutirao jako po zemlji, golman Tunisa Aymen Mathlouthi bio je loše postavljen i primio je pogodak u ugao koji je on pokrivao.



Samo minutu kasnije Burkina Faso je mogla udvostručiti prednost, no Bance je sa desetak metara pogodio samo stativu.



Tunis je krenuo na sve ili ništa, a nakon kornera u 85. minuti nogometaši Burkine Faso su izbili loptu na sredinu terena, a na nju su krenuli Prejuce Nakoulma i Mathlouthi. Napadač Burkine Faso bio je brži, lagano je zaobišao golmana Tunisa te mu nije bio problem pogoditi praznu mrežu za konačnih 2:0.



Burkina Faso će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela Egipat - Maroko.