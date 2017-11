Ahmetović: Nije bitno ko će postići pogodak, važnije je osvojiti tri boda

Mersudin Ahmetović (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Prvotimac Sarajeva Mersudin Ahmetović,pred meč 14. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojem Bordo tim igra protiv GOŠK-a, ističe kako je ovo veoma bitna utakmica za ekipu s Koševa.

On kaže kako Sarajevo cijeni i poštuje GOŠK, ali da se igrači raduju utakmici i da žele odigrati dobru utakmicu i donijeti tri boda.



"Za nas je ta utakmica od velike važnosti. Poslije jednog dobrog niza, želimo naravno doći do nove pobjede. Na gostovanjima u ovoj sezoni igramo odlično, ali to moramo potvrditi i u nedjelju. Poštujemo ekipu GOŠK-a, koja nam je nanijela poraz na domaćem terenu i motivisani smo da otvarimo pobjedu i osvojimo nova tri boda. Što se tiče naše ekipe, atmosfera je dobra i mogu reći da se radujemo utakmici. Želimo odigrati još jednu dobru utakmicu i odbradovati naše navijače", rekao je Ahmetović.



Nakon toga, dodaje kako se od napadača očekuju golovi, te da mu nije bitno ko će postići pogodak već samo osvajanje tri boda.



"Naravno, od napadača se očekuju golovi, to je naš posao, ali moram reći da je meni najvažnije da mi ostvarimo pobjedu i da igramo dobro. Kada je kolektiv dobar, uvijek se istakne pojedinac. Što se mene tiče, u drugom je planu ko će postići gol, važnije mi je da mi osvojimo tri jako bitna boda za nas."



Sarajevo gostuje GOŠK-u u nedjelju, a meč počinje u 13:30 sati.