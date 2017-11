Aguero: Želim se 2019. godine vratiti u Independiente

Foto: EPA-EFE

Napadač Manchester Cityja Sergio Aguero je izjavio kako bi se 2019. godine mogao vratiti u Argentinu.

Jednom od najboljih svjetskih napadača ugovor s Građanima važi do kraja sezone 2018/2019., a tokom šest godina na Etihadu Argentinac je postao najbolji strijelac kluba svih vremena sa 178 pogodaka.



Aguero ima opciju produženja saradnje sa Cityjem na još jednu sezonu, ali je on rekao kako je to upravo samo opcija.



"Moja ideja je da se vratim u Independiente kad mi istekne ugovor sa Cityjem 2019. godine. Imam opciju produženja saradnje s Manchesterom, ali to je samo opcija. Moja želja je povratak u Argentinu", rekao je Aguero.



Aguero je karijeru počeo u Independienteu 2003. godine, a nakon tri sezone u domovini otišao je u Atletico Madrid odakle je 2011. godine prešao u Manchester City.