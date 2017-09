Nogometaši Željezničara u nedjelju u okviru 8. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica dočekuju ekipu Krupe.

Tim povodom Plavi su održali konferenciju za medije na kojoj su se obratili šef struke Admir Adžem i stoper Daniel Graovac.



Adžem je na početku istakao da su svi u klubu raspoloženi jer se na Grbavici nešto dešava.



"Imamo stalno neke radove, kako infrastrukturne, tako i na sportskom segmentu. Pred nama je utakmica s Krupom koju vodi izuzetno dobar trener, kojeg cijenim i poštujem te ima kontinuitet u radu. Krupa prima jako malo golova, a počeli su postizati golove jer su doveli dobrog igrača. Riječ je o Fajiću, koji radi ono za što je plaćen. Sigurno da ćemo morati biti maksimalno skoncentrisani i spremni za borbu kako bi bodovi ostali na Grbavici. Jedan o razloga je taj što naš klub u nedjelju slavi rođendan i navijačima želimo pokloniti pobjedu. I oni će nam morati pomoći jer imamo dosta problema s izostancima. Moram igračima odati priznanje jer su posvećeni tome da ispravljamo nedostatke koje imamo i iz dana u dan radimo da to ispravimo", kazao je Adžem.



Trener Plavih je rekao da će izbjeći taktičko nadmudrivanje jer ima dosta izostanaka u svojoj ekipi.



"Krupa ima dva visoka stopera i dva visoka napadača te ćemo morati na to obratiti pažnju. Zajmović neće konkurisati za ovu utakmicu i morat ćemo probati s nekim drugim igračima. Tražim od ekipe da igra agresivno i čvrsto, ali ne prljavo. Nije cilj dobiti crveni karton, već igrati agresivno i obratiti pažnju da ekipa ne trpi", istakao je Adžem.



Stoper Graovac je rekao da Željo igra protiv ekipe koja je tvrda i koja će doći da igra rasterećeno.



"Njima su to najlakše utakmice, a nama najteže. Očekujem utakmicu sa manje golova. Oni su do sada najmanje primili, ali ako mi budemo na nivou pobjeda neće izostati", rekao je Graovac.