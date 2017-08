Adžem: Široki Brijeg ne dolazi da se brani, za pobjedu će biti ključna podrška navijača

Admir Adžem (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

U Plavom salonu stadiona Grbavica danas je održana konferencija za medije uoči subotnje utakmice 6. kola Premijer lige BiH u kojoj FK Željezničar na domaćem terenu dočekuje NK Široki Brijeg. Novinarima se tim povodom obratio šef stručnog štaba Plavih Admir Adžem.

"Široki Brijeg neće doći ovdje da se brani, nego će željeti igrati nogomet. Imaju odličan stručni štab, dobar sportski segment, ljude koji znaju šta je nogomet. Postižu dosta golova, igraju ofanzivno i u napadu imaju dosta rješenja. Također, mladi i potentni igrači mogu biti opasnost po protivnika. Njihov sistem igre im daje prednosti, ali imaju i mane koje ćemo pokušati iskoristiti. U ovu utakmicu ulazimo nakon pobjede na derbiju. Tri boda su veoma bitna, ali su nam donijela dobru atmosferu, pozitivu u našem taboru, kao i dobru atmosferu među navijačima koji su bitan faktor. Sve je to važnije od bodova", izjavio je Adžem.



Derbi protiv Sarajeva je bio veoma naporan za obje ekipe, ali su prethodni dani iskorišteni za oporavak i pripremu.



"Potrošili smo se u derbiju, 60-ak minuta smo igrali 10 na 10, tako da je potrošeno više energije nego u nekoj drugoj utakmici. Također, potrošili smo se i emotivno, ali smo ovu sedmicu iskoristili za oporavak i spremanje taktike koja će nam donijeti tri boda. Nakon susreta ćemo vidjeti da li smo uspjeli", rekao je trener Željezničara.



Adžem je istakao važnost navijača u subotnjoj utakmici.



"Bitan faktor protiv Širokog bit će naši navijači, ne samo jedna tribina, nego sve tribine. Oni će nam pomoći da nadoknadimo nedostatke i da pobijedimo. Čestitam im i na derbiju, mi smo Sarajevo pobijedili na terenu, a oni su pobijedili svoje rivale na tribinama", kazao je Adžem.



Željezničar utakmicu sa Širokim Brijegom dočekuje oslabljen.



"Na derbiju smo izgubili Osmankovića koji se povrijedio sam, nadamo se da će se brzo oporaviti. Žao mi ga je jer je dobio poziv za U21 reprezentaciju. Također, ostali smo bez Ramovića, bitnog igrača za nas. On je napravio glupost, razgovarali smo u svlačionici, to mu se ne smije događati. Izgubili smo i Stanića koji je dobio strašan udarac. Nema ni Markovića, kao ni Crnova, ali imamo mlade igrače. Žerić i Šabanadžović su dobili minutažu. Šabandžović je odlično odigrao derbi. S mladim igračima treba biti oprezan, ali će dobijati sve više prilika", dodao je strateg tima s Grbavice.



Utakmica Željezničar - Široki Brijeg se igra u subotu na stadionu Grbavica od 20:00 sati.