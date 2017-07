Adžem: Respektujemo Mladost, ali idemo na pobjedu

Admir Adžem (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Nogometaši FK Željezničar će u okviru 2. kola Premijer lige BiH u subotu biti gosti Mladosti DK. Tim povodom se novinarima obratio šef stručnog štaba Plavih Admir Adžem, koji nije krio da je cilj njegovog tima pobjeda.

Adžem i njegovi izabranici će učiniti sve kako bi se s gostovanja u Sarajevo vratili s punim plijenom, no, situaciju otežavaju povrede.



"Pred nama je drugo kolo, nažalost, imamo nekih problema s povredama. a nakon treninga ćemo znati koliko će igrača izostati. Mi ipak idemo na pobjedu, to nam daje za pravo prošla utakmica, kojom smo djelimično zadovoljni. Imali smo nekoliko treninga na kojima smo pokušali popraviti vidljive nedostatke. Tamo ćemo pokušati osvojiti bodove, iako respektujemo tako divan klub koji pametno radi i dovodi dobre trenere poput Husrefa Musemića i Edisa Mulalića", izjavio Adžem.



Njemu je dobro poznat trener Mladosti DK Edis Mulalić, bivši strateg Plavih s kojim je sarađivao i u omladinskim selekcijama kluba s Grbavice.



"Mi smo radili zajedno u omladinskom pogonu, vrlo dobro se poznajemo, jasno nam je kako ko radi. Sad imamo drugačije ekipe, tako da ćemo postaviti igru na osnovu onog što imamo", rekao je trener Plavih.



On je zadovoljan radom ekipe koju je preuzeo prije 1. kola Premijer lige BiH.



"Sve sam zadovoljniji, ekipi treba vremena da se navikne na mene i ja na njih. Prvi utisci su jako pozitivni", završio je Adžem.



Utakmica Mladost DK - Željezničar se igra u subotu s početkom u 17:30 sati.