Nogometaši Željezničara pobijedili su u Bijeljini u okviru 7. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine ekipu Radnika rezultatom 2:0, što je izazvalo zadovoljstvo kod šefa struke Plavih Admira Adžema.

"Prije dolaska u Bijeljinu najavili smo da dolazimo do pobjedu i to smo ostvarili. Igrom mogu biti zadovoljan u prvom poluvremenu kada smo mogli i ubjedljivije voditi. U drugom poluvremenu nas je poremetio crveni karton, ali moram pohvaliti momke koji su izdržali da ne prime gol", rekao je Adžem te se dotakao Beganovićevog isključenja.



"Imamo nekoliko igrača koji igraju izuzetno agresivno. Malo i sudije nisu navikle na takav stil igre. Nijedan prekršaj nije bio toliko grub. On se u žaru borbe zanio i napravio dva žuta kartona. Glupost, ali ekipa ga je ovaj put izvadila", istakao je Adžem.







Željezničar će u narednom kolu na Grbavici igrati protiv Krupe.



"Očekuje nas odlična utakmica. Sada nam slijedi mali odmor pa ćemo se pripremati za Krupu kako bi ostvarili novu pobjedu", rekao je Adžem.