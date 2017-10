Adidas i Milan nakon 20 godina prekidaju saradnju

Kompanija Adidas i talijanski klub Milan će narednog ljeta nakon 20 godina prekinuti saradnju.

Njemački proizvođač sportske odjeće i opreme je proizvodio opremu za Milan od 1998. godine, a to je činio i između 1978. i 1980. te između 1990. i 1993. godine.



Aktuelni ugovor vrijedan 19,7 miliona eura po sezoni je trebao isteći 2023. godine, no, Gazzetta dello Sport javlja da je Adidas odlučio da u junu naredne godine prekine saradnju. Desetogodišnji ugovor je potpisan 2013. godine, a Adidas je odlučio iskoristiti pravo na raskid ugovora zbog prodaje kluba kineskim investitorima.



Milan će napustiti još jedan sponzor, a to je kompanija Audi. Njemački proizvođač automobila će se iz svih nogometnih sponzorstava povući u martu.



Rossoneri sada trebaju novog proizvođača sportske opreme, ali to najvjerovatnije neće biti Nike zbog ugovora s Interom. Stoga su moguće opcije New Balance i Under Armour.



Adidas trenutno plaća Juventusu 23 miliona eura po sezoni kako bi klub koristio njegovu opremu.