Adam Lallana proglašen najboljim engleskim nogometašem u 2016. godini

Veznjak Liverpoola Adam Lallana proglašen je najboljim engleskim igračem za 2016. godinu.

Adam Lallana

Veznjak Liverpoola Adam Lallana proglašen je najboljim engleskim igračem za 2016. godinu.

Nagrada Vauxhall England Player of the Year otišla je u ruke 28-godišnjeg nogometaša koji je igrao impresivno za Liverpool u sezoni 2015/2016.



Otkako je u klub stigao menadžer Jurgen Klopp, Lallana je jedan od najboljih igrača Redsa, ako ne i najbolji ove sezone. Nogometašu dobro ide i u reprezentaciji Engleske, u septembru je postigao gol u pobjedi nad Slovačkom, a potom je pogađao protiv Škotske i Španije.



"Velika mi je čast što sam dobio ovu nagradu. Prethodne tri su dobili Wayne Rooney i Steven Gerard, a to dovoljno govori o kolikom uspjehu se radi. Stvari idu dobro u klubu i to uvijek pomaže. Kada igrate dobro u klubu, tada formu možete prenijeti i u reprezentaciju Engleske. Ne želim da ovo traje samo jednu sezonu, nego što duže. Reprezentacija je imala lošu godinu pa želimo biti bolji pod vodstvom Garetha Southgatea", izjavio je Lallana.