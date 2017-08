U regionu jedinstvena trka ubrzanja na biciklima koju po treći put organizuje udruženje za promociju urbanog biciklizma Giro di Sarajevo, održaće se u Vilsonovom šetalištu u narednu nedjelju, u 18 sati.

Kao i prethodna dva izdanja, i ovaj put će ovaj nesvakidašnji događaj ponuditi mnoštvo uzbuđenja ali i mogućnosti zvaničnog utrkivanja na biciklima za sve one koji su se željeli okušati, a nisu imali priliku.



"Da bi se takmičili u biciklizmu, kao i svim drugim olimpijskim sportovima, morate biti licencirani kod nacionalnog saveza, a također je potrebno imati i klub iza sebe. Znajući da većina biciklista nije toliko ambiciozna, ali ipak se vole utrkivati, mi smo odlučili napraviti nešto upravo za njih – trku ubrzanja na biciklima koja se ne održava nigdje u našoj regiji, a na koju se može prijaviti baš svako, bez ikakvih licenci i potpuno besplatno", objašnjava Emir Hulusić, team Manager takmičarske ekipe udruženja Giro di Sarajevo, bivši prvak BiH u biciklističkoj disciplini koja iziskuje najviše napora – vožnja na hronometar. Ako iko zna nešto o brzini na biciklu, to je on.



"Za tu disciplinu je zaista potrebno mnogo odricanja, treninga i napora i ne bih je preporučio svakome, za razliku od Draga, koji je otvoren za sve. Prime dvije godine imali smo momka koji je na biciklu koji ima samo jednu brzinu došao do finala. Prošle godine tu je bilo i profesionalaca, ali ove godine se fokusiramo na amatere. Mi koji se već takmičimo, popunjavaćemo upražnjena mjesta ukoliko ih bude. Naposljetku nam je najveći cilj dobra zabava", napominje Hulusić.



Događaj će biti održan na Vilsonovom šetalištu kod Novotel hotela Bristol. Za razliku od prethodnih godina, format trke je pretrpio male izmjene, sve da bi se učesnicima obezbijedilo što uzbudljivije takmičenje.



"Da, htjeli smo to ostaviti kao iznenađenje na licu mjesta ali evo otkrićemo ipak na vrijeme. Radi se o dužini staze I njenom profilu. Ranije se par takmičara borio za prvo mjesto u vožnji na 100 metara, a ovaj put biće potrebno preći duplo dužu razdaljinu, uz okretanje na polovici staze. Dakle, vozi se 100 metara I onda polukrug I nazad do starta /cilja. Neće biti lako, ali ako državno prvenstvo u vožnji na hronometar može biti organizovano na sličan način, zašto nešto slično ne bi priuštili i amaterima", govori Hulusić.



Da bi uzeli učešće u ovoj trci, potrebno je prijaviti se putem online forme na adresi giro.ba/drag. Naredni korak je pojaviti se barem pola sata prije starta na mjestu događaja I preuzeti svoj takmičarski broj. Prvih 16 parova biće izvučeno nasumično, dok je nastavak takmičenja po kup sistemu. Prva trojica dobijaju medalje I vrijedne nagrade sponzora - M-Bike Shop-a, za sve prisutne Red Bull je obezbijedio dodatnu energiju, a Dukat Fit proteinski napitak za osvježenje nakon trke. Sponzori događaja su I Mistral, Porsche Sarajevo, Sberbank I Novotel hotel Bristol, dok su medijski pokrovitelji Klix.ba I Antena Sarajevo. Organizatori obećavaju I sjajnu zabavu uz DJ-a I još poneko iznenađenje.



"Najveće iznenađenje ove godine pripremamo za petnaestak dana, kada ćemo održati jubilarni, deseti Giro di Sarajevo. To će biti jedan istinski praznik za sve ljubitelje biciklizma i vrlo smo ponosni što smo dogurali ovako daleko. Naš san o Sarajevu koje je prijateljski naklonjeno biciklizmu polako ali sigurno se ostvaruje i to nam je još jedan podstrek da radimo još jače i još bolje, za dobrobit svih građana Sarajeva", zaključuje Hulusić.