Nakon osam mjeseci rada u uredima i trening centrima motore pali najveća i najpopularnija američka sportska priča - kreće NFL sezona. Nakon najnevjerovatnijeg Super Bowla ikad, preokreta New England Patriotsa kakav se viđa jednom u sto godina, očekivanja od ove sezone još su veća.

New England opet najveća priča

New England Patriotsi kod Houston Texansa. (Foto: EPA-EFE)

Od Eaglesa se mnogo očekuje

Cowboysima se predviđa pad, a od Packersa očekuju velike stvari

Green Bay Packers kod Atlanta Falconsa. (Foto: EPA-EFE)

Treba gledati Raiderse

Oakland Raidersi kod Dallas Cowboysa. (Foto: EPA-EFE)

Za uvod u novu i ocjenu učinjenog u period između dvije sezone razgovarali smo sa jednim od najboljih poznavatelja ovog sjajnog sporta na ovim prostorima i odličnim komentatorom Sport Kluba Ivanom Ivkovićem."NFL već neko vrijeme nije sport u kojem se tokom regularne sezone događaju neka velika iznenađenja, tako neće niti ove godine. Što se promjena pravila tiče, ona u posljednjih par godina doista nisu velika. Pogotovo ovoga ljeta, gdje je najveća promjena to što će igrači moći nešto slobodnije proslaviti touchdown. Uostalom, niti jedan ligaški sistem ne producira velika iznenađenja baš često. Ako imaš dobro posloženu strukturu kluba, s relativno pametnim predsjednikom, dobrim generalnim menadžerom i trenerom te još imaš i sreće da si u nekom trenutku uspio dobiti nekog ekstra kvalitetnog quarterbacka, a za to ti uvijek treba ili prvi pick ili sreća, relativno si siguran da će tvoja ekipa redovno dolaziti do doigravanja. Tako su sigurni redom Patriotsi, Packersi, Seahawksi, Steelersi, a vjerojatno i Raidersi", jasan je na početku našeg razgovora Ivković.Posebno si siguran ako imaš nekog tipa Manning, Brady ili Rodgers, smatra naš sagovornik, jer takav će te QB, osim u slučaju neke kalvarije s povredama, dovesti do doigravanja. Slično vrijedi i za Wilsona, Roethlisbergera, a vrijedilo bi i za Lucka da Coltsi imaju išta nalik na dobro posloženu i pametno vođenu ekipu."Međutim, bilo je iznenađenja. Dallas je imao sezonu kakvu niko nije očekivao, Matt Ryan je bio potpuno zaslužno MVP, a niko prije početka sezone, barem niko od ozbiljnijih analitičara, nije mogao predvidjeti da će Falconsi doći do Super Bowla. Tako bi i ove sezone mogli iznenaditi tipa Bucksi, Saintsi ili Eaglesi, čak i Chargersi", kaže nam Ivan Ivković.Patriotsi su najveća priča lige već petnaestak godina, a posebno je to dobilo zlatni okvir nakon što su u ovom posljednjem Super Bowlu uzeli pobjedu nakon najnevjerovatnijeg preokreta u historiji, kad su se vratili iz minusa od 25 poena. Kladionice ih svrstavaju u velike favorite za odbranu naslova, a Ivković, provjereno odličan prognozer kaže da to ima rezona."Zašto pobogu ne? Imaju najbolju ekipu, daleko najboljeg trenera i Toma Bradyja, koji je prošle sezone odradio jednu od svojih najboljih sezona. Ako to nije dovoljno da se odbrani titula, ne znam šta onda jeste. Kao da sve to nije dovoljno, igraju u naslabijoj konkurenciji lige, pa njihova divizija, pogotovo nakon ozljede Tannenhilla, za njih bi morala biti tek malo više od šetnje. Moguće je da će ovo biti sezona kada će Brady početi kopniti, ali to doista niko ne može predvidjeti. Njegov rok trajanja čini se da je prilično duži nego kod ostalih QB-a i dok god je on u punoj snazi, u duetu s Belichickom je uvijek favorit za doći do Super Bowla", smatra komentator Sport Kluba.Osam mjeseci je prošlo od posljednje utakmice, velikog finala, sad kad velika priča ponovo kreće svi ocjenjuju ko je napravio najbolji posao u offseasonu, hladnom periodu između sezona, draftu i angažovanju slobodnih igrača, razmjenama igrača."Patriotsi! Dati pick prve runde, koji će biti pri samom kraju, za Brandina Cooksa je praktički posao godine. Ništa lošiji nije bio niti trade u kojem su dobili Phillipa Dorsetta za trećeg QB-a Jacobyja Brissetta. Ako tome dodamo akviziciju Stephona Gilmorea i Lawrencea Guya dolazimo do zaključka kako je najjača momčad lige postala samo još jača. Po nekoj vlastitoj procjeni, sa zdravim Gronkowskim to je najjača hvatačka jedinica lige još otkad je uveden salary cap, dakle u posljednjih dvadeset i malo više godina. Ozljeda Edelmana je problem, ostaje da vidimo koliko veliki", opet je New England ona ekipa koja uzima superlative.Jako su dobar posao napravili Eaglesi, ali po ukusu našeg sagovornika je posao koji rade Brownsi gdje su dva glavna lika Paul DePodesta i Sashi Brown, oba s Harvarda, što je za NFL neuobičajeno. Oni donose malo drugačiji pristup izgradnji momčad, više prisutan u recimo MLB-u."Sve što su dosad napravili je potpuno pogođeno. Nisu nasjeli na zamku draftiranja quarterbacka, nešto čemu recimo Bearsi nisu odoljeli, nego su konstantno trejdali pickove te su na putu da izgrade iznimno i kvalitetnu i duboku ekipu. Već sad imaju prilično dobru prednju liniju kako u odbrani tako i u napadu, nedostaje kvalitete na skill pozicijama, ali vjerujem da je i to samo pitanje vremena. Oni su prošle sezone započeli proces i drže se svoje putanje", ističe Ivković.Možda neće biti velikih iznenađenja, ali uvijek postoje ekipe koje će biti značajno bolje ili značajno lošije nego je to bilo ranije."O tome smo već pričali kolega Hrvoje Bulić i ja u jednoj od naših najava već pričali. Složili smo se kako su vjerojatno Eaglesi ekipa koja je najspremnija za iskorak u NFC-u. Imaju top 5 ofanzivnu liniju lige koja konačno ne bi smjela imati problema sa suspenzijama i povredama. Odradili su savršen trade u kojem su dobili Darbyja iz Billsa za poziciju cornerbacka koja je bila problematična, a njihov je QB Carson Wentz već prošle sezone, kao rookie, pokazao dosta zrelosti. Ako bi on napravio korak unaprijed, a pretpostavljam da hoće, to će samo dodati potencirati pozitivan učinak koji bi na ekipu trebao imati Alshon Jeffrey. Bez neke kalvarije s ozljedama, Eaglesi mogu i do preko deset pobjeda. Osim povreda s kojima su dosad imali priličnih problema, nezgoda je što igraju u najtežoj diviziji svoje konferencije", jasan je naš sagovornik.Cowboysi su prošle sezone imali čak 13 pobjeda, ali ove godine su ekipa s dosta problema. Puno je igrača, pogotovo iz secondaryja otišlo tokom ljeta, a čini se da će na početku godine biti suspendiran Zeke Elliott, koji je silno važan za njihov sistem. Godinama su imali historijski dobru ofanzivnu liniju koja je ostala bez dva kotačića, pa ostaje da se vidi i kako će se tome prilagoditi. Ivković smatra kako neće ići preko 10 pobjeda."U AFC-u je teže pronaći takve ekipe, a nekako većina analitičara misli da bi to trebali biti Titansi. Imaju vrlo mladu, dobro balansiranu ekipu, koja je riješila problem hvatača ovoga ljeta. Ostaje samo pitanje je li Marcus Mariota quarterback koji ih može odvesti na sljedeći nivo, jer svi ostali dijelovi slagalice su manje-više tu", kaže nam naš sagovornik.Nismo mogli da Ivana Ivkovića ne upitamo gdje vidi legendarnu ekipu iz Green Baya, odnosno šta nedostaje Packersima i velikom Aaronu Rodgersu da uzme titulu."Ništa, Green Bay je nekoliko puta bio blizu da se vrati u Super Bowl, osvojili su ga 2010. i presudili su poneki detalji i poneke loše odluke. Toga će uvijek biti. Prošle godine, odigrali su najbolju utakmicu sezone u polufinalu konferencije protiv Cowboysa, da bi onda izgubili u Atlanti, jer su jednostavno Falconsi bili bolji i imali manje problema s povredama. Ako se pogleda novo doba NFL-a, što je svakako od uvođenja salary capa 1994., nestale su super-timovi, kakve su recimo početkom 90-ih bili Ninersi, koji su to bili i krajem 80-ih i Cowboysi, u 70-ima Steelersi itd. Ekipe koje su mogle dominirati. Jedino na što sada možete računati je da vas QB kontinuirano dovodi do doigravanja te da u nekom trenutku uhvatite dovoljno dobre okolnosti, sreću s povredama ili draft klasu koja će kompenzirati probleme salary capa", priča nam Ivan Ivković.Što Rodgers ima sada u Packersima, imao je nekoć Manning s Coltsima. Ništa tu ne nedostaje, nego se toliko toga mora poklopiti da je potrebno čekati, kaže nam još Ivković. Jedini koji kontinuirano mogu prkositi salary cap pravilima su Patriotsi, ali njihove metode su toliko specifične i granično legalne da nisu primjenjive niti na jednu drugu franšizu. Baš zbog toga, Belichicka smatra najvećim trenerom svih vremena, i ne samo u NFL-u.Na kraju smo došli do ekipa koje će biti zabavno gledati, koga ne smijemo propustiti, ko će osim favorita privlačiti najviše pažnje."Raidersi bi morali biti najzabavnija ekipa. I ne samo zato jer su vrlo dobri. Povratak Lyncha jedna je od najboljih priča ovoga ljeta, a Raidersi su i prošle godine igrali iznimno zabavan football. S Lynchem, moralo bi biti samo još bolje i naelektriziranije. Ako nekoga takve stvari zabavljaju, a mene sigurno zabavljaju, bit će zanimljivo vidjeti koliko duboko mogu pasti Jetsi, jer već dugo u ligi nije postojala ekipa koja bi bila baš toliko loša u svim linijama. Čak mislim da su lošiji od Brownsa prošle sezone, koji su na jedvite jade došli do jedne pobjede. Šteta je da u ligi više nema braće Ryan, koji su samo po sebi zabavni likovi, ali zato je tu i dalje Andy Reid sa svojim brkovima i crvenilom u licu. Kome to nije zabavno, taj za zabavu niti ne zna. Bill Belichick će biti klasično u 'Darth Vader' izdanju s kapuljačom, a John Harbaugh je i dalje lik kojeg ne želite susreti u mračnoj ulici. To je već dovoljno da se pogleda barem koja utakmica", kazao nam je na kraju čovjek kojeg volimo slušati u komentarima na Sport Klubu.Ivana Ivkovića, kao i drugog sjajnog komentarora Hrvoja Bulića, ljubitelji NFL-a mogu slušati već večeras, kad u prvoj utakmici sezone na Gillette stadion na noge moćnim Patriotsima dolaze Kansas City Chiefs. Utakmica kreće rano ujutro u 2:30.