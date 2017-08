Najuspješniji zenički klubovi na koljenima: Nedostatak novca, odlazak igrača i strah od gašenja

Po sportskoj infrastrukturi Zenica je jedan od najmodernijih gradova u Bosni i Hercegovini, a njeni prvi ljudi često su je znali nazvati i gradom sporta. Međutim, zapaženi sportski rezultati u ovom gradu su prošlost, a gašenje sportskih kolektiva i njihova neaktivnosti u takmičenjima zenička su realnost.

Ujedinjavanje rukometnih klubova i škola zbog nedostatka igrača i novca

RK Čelik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Osvajačice dvostruke košarkaške krune bez nastupa ove sezone

Rukometni kub Čelik je osnovan 1950. godine i spada u red najstarijih rukometnih klubova u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi, jer je osnovan svega godinu dana poslije početka igranja rukometa u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji. Prvobitni naziv kluba je bio RK Zenica, da bi tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka bio promijenjen u RK Čelik, što je ostalo i do danas.RK Čelik je imao svojih uspona i padova, ali nikada nije prekidao rad.U sezoni 2008/2009. RK Čelik je u prvoj ligi Federacije BiH izborio prvo mjesto i plasman u Premijer ligu BiH, gdje je šest godina igrao jednu od najvažnijih uloga u bh. rukometu.U 65 godina postojanja kluba, RK Čelik je u 2015. godini postigao najbolje rezultate te prvi put u historiji izborio plasman u evropske rukometne kupove.S ciljem spašavanja rukometa u Zenici, čelnici RK Čelik i Rukometne škole Čelik Junior odlučili su se udružiti. Gradska uprava Zenice za ova dva rukometna kluba osigurala je po 8.500 KM. U razgovoru za Klix.ba predsjednik Rukometne škole Čelik Junior Dženan Dedić je kazao kako je bio protiv gašenja rukometa, ali i svakog drugog sporta u Zenici."Pružili smo ruku spasa klubu koji ima historiju, kako se ne bi ugasio. Dali smo im svoje igrače iz prvog tima, finansijski smo pokušali pomoći klubu jer košta odlazak na utakmice. Mi nismo registrovali svoju ekipu Čelik Juniora, nismo raspustili čitavu generaciju, a ko zna kako će biti u budućnosti", kazao je Dedić.Dedić je dodao da je Gradska uprava Zenice ispoštovala ono što ih sljeduje budžetom, ali da ta sredstva ne mogu biti dovoljna ni za kotizaciju utakmica. Ukoliko prijave tim kod Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine za narednu rukometnu sezonu, zenički rukometaši vjeruju da bi uspjeli nekako izgurati do zime, ali ne znaju kako bi nastavili takmičenje zbog finansijskih poteškoća."Posljednjih 20 godina preko sporta se prao novac, politika je vodila sport, a politika treba samo pomoći sport. Glupo je kada se kaže depolitizacija sporta jer svaki grad stoji iza svojih sportskih kolektiva, ali tu mora biti i neka strategija razvoja sporta. Grad ne može stajati iza svih sportskih kolektiva. U rukometu imamo blizu 130 mladih igrača, imamo deset škola košarke, fudbalskih klubova, a u suštini je problem to što svi traže od grada. Grad treba podržati kolektive, ali se mora znati ko je glavni u košarci, rukometu, fudbalu i da se zna raspodjela novca", dodao je Dedić.Istakao je kako dvostruko manje sredine imaju veća budžetska sredstva za sport nego Zenica koja je za sport iz budžeta odlučila izdvojiti 150.000 KM."Rješenje je strategija razvoja sporta i jači budžet. Trebamo napraviti javni poziv sportskim klubovima, da znamo gdje grad treba uložiti novac. Ako grad stane iza rješavanja tih problema, imamo vremena, jer ovdje ima potencijala i kapaciteta da nam može pozavidjeti svaki drugi grad u BiH", zaključio je Dedić.Košarkašice Čelika su dvostruke osvajačice krune, po izboru Eurobasketa izabrane su za najbolju ekipu u Bosni i Hercegovini. S obzirom na finansijsku konstrukciju i probleme koji bi nastali u zimskom periodu, ove godine u društvu najboljih košarkaškog prvenstva prvi put neće nastupiti zeničke košarkašice.Predsjednik Košarkaškog ženskog kluba Čelik Senad Huseinagić u razgovoru za Klix.ba je pojasnio da problemi u sportu postoje već duže vremena, ali da su posebno izraženi u ženskim sportovima i onim koji su manje atraktivni publici."Ovo smo uradili kako ne bismo došli do toga da moramo ugasiti klub. Imali smo opciju da pauziramo i iskoristili smo je, a da smo nastavili takmičenje i u zimskom periodu ostali bez novca, onda bismo trpjeli novčane kazne i zabranu nastupa u naredne dvije ili tri godine", izjavio je Huseinagić.Pojasnio je kako sponzori i Gradska uprava Zenica KŽK Čelik trebaju prepoznati kao brend Zenice po rezultatima te kao najuspješniji klub u Premijer košarkaškoj ligi Bosne i Hercegovine."Smatramo da smo donijeli dobru odluku. Svjedoci smo dugovanja u nogometnim klubovima, što je dosta skuplji sport, ali svi klubovi koji se takmiče imaju problem da ne mogu prestati praviti troškove, a ulaskom u ligu ne znaju koliki će im prihodi biti. Imamo i mi troškova, nekako smo to krpili, ali ulaskom u novu sezonu, ako bismo nastavili ovako, došli bismo u ozbiljne probleme", izjavio je Huseinagić te dodao:"Žao mi je što nećemo imati ovih košarkašica koje su prošle sezone ostvarile odlične rezultate. Najveća šteta je što nećemo zadržati ni jednog od najboljih trenera Slobodana Kecmana".Predstavnici kluba održali su sastanke s Gradskom upravom Zenica, a odlukom vijeća KŽK Čelik je slabije finansijski prošao u odnosu na raniji period. Međutim, problem su i sponzori koji nemaju interes ulagati u manje interesantne sportove."Mi smo iz Gradske uprave potrošili više novca nego nam je odobreno, jer postoje klubovi od posebnog interesa za grad. Nažalost, mi imamo problem što sponzori u BiH ne prepoznaju ili nemaju pravog marketinškog interesa da ulažu u sport, jer nemaju poreznih olakšica", govori Huseinagić za Klix.ba.Sportski radnici se nadaju da će u skorijem vremenu biti napravljen program i plan finansiranja sportskih kolektiva te da sportske dvorane u gradu sporta, kako je Zenica nazvana, neće u budućnosti biti prazne ili samo mjesto za rekreativce.