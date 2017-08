Najbrži biciklisti danas se takmiče na sarajevskom Vilsonovom šetalištu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vilsonovo šetalište biće centralno mjesto okupljanja sarajevskih ali i bh. biciklista danas u 18 sati. Razlog je jedinstvena trka ubrzanja na biciklima koju po treći put organizuje udruženje Giro di Sarajevo.

Prijave su završene, 32 biciklista su poznati i kroz kup sistem doći će se do najbržeg koji će osvojiti i vrijednu nagradu koju obezbjeđuje glavni sponzor trke, M-Bike Shop.



"Vjerujemo da će svi biti zadovoljni nagradama, a osim prvog, dobit će ih i drugoplasirani te trećeplasirani na trci. Pripremili smo i zanimljiv program za sve prisutne -muziku će puštati naš DJ, Red Bull svim učesnicima daje krila za utrkivanje, dok proteinski napitak obezbjeđuje Dukat Fit. Naravno, biće tu osvježenje i za sve posjetioce", govori Emir Hulusić iz Giro Di Sarajevo.



On dodaje da je biciklizam na vrlo lošem nivou u našoj državi i da to ovom trkom žele promijeniti. Naime, stroga pravila koja nalaže Međunarodna biciklistička unija te Biciklistički savez BiH mnoge bicikliste sprječavaju da se ogledaju u bilo kakvoj vrsti takmičenja.



"To je, osim naših uobičajenih napora da promovišemo biciklizam kao vrstu rekreacije, alternativan vid prijevoza i sredstvo ka očuvanju zdravlja, osnovni motiv zašto smo osmislili trku za koju vam ne treba nikakva licenca. Ne morate biti ni u nekoj ogromnoj formi niti imati skup bicikl. Vaše je samo da dođete i pobijedite svog protivnika, i tako nastavljate dalje. To je jedan specifičan i vrlo uzbudljiv vid takmičenja na dva točka, koji se do sada dešavao samo u SAD-u", dodaje Hulusić.



Svi koji to budu željeli, mogu dobiti savjete od biciklista profesionalaca, a vrsta bicikla ne igra veliku ulogu. Ali, ono što je razlika u odnosu na prethodne dvije godine je dužina staze. Naime, kako bi trku napravili što zanimljivijom, ekipa iz Gira je odlučila malo modifikovati pravila, te se tako takmičari moraju nakon 100 metara staze vratiti i nazad do cilja, koji je na istom mjestu gdje i start.



"To će biti jedina novina, obećavamo. Cilj nam je napraviti što interesantnije takmičenje za sve učesnike, ali i publiku, i zato smo uveli to okretanje. Taj princip nije nov u biciklizmu i postoje trke koje su kružne, ovdje samo morate malo biti spretniji i što bezbjednije proći taj okret. Napominjemo da je za takmičenje obavezna kaciga, upravo iz sigurnosnih razloga", ističe Hulusić.



Start trke je u 18 sati na lokaciji pored Novotel hotela Bristol i ukupno trajanje manifestacije bit će oko sat vremena. Za to vrijeme, kolovoz će biti ograđen sigurnosnom trakom, a pješaci i ostali građani će moći koristiti trotoare s obje strane kolovoza. Učesnici se pozivaju da prisustvuju izvlačenju parova u 17.30 sati. Medijski pokrovitelji događaja su Klix.ba i Antena Sarajevo.