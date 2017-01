Najbolja sportistkinja za 2016. godinu Ivona Ćavar: Karate ima svijetlu perspektivu u BiH

Karatistkinja Ivona Ćavar proglašena je za najbolju sportistkinju u 2016. godini prema relevantnom izboru Nezavisnih novina i Radio-televizije BiH. Ova rođena Splićanka je u oktobru osvojila bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u austrijskom Lincu. U seniorskoj konkurenciji je u kategoriji do 68 kilograma sa tatamija eliminisala mnoge favoritkinje.

Bez dvojbe, ovo je jedan od najvećih sportskih uspjeha u 2016. godini. U razgovoru za Klix.ba Ivona je izjavila da se za svako takmičenje priprema s namjerom da osvoji odličje.



"I pred nastup u Austriji pripremala sam se uobičajeno, kao i za svako drugo takmičenje. Naravno, na nadmetanje ideš s nadom za medalju, no, ovog puta želja je bila veća i uspjela sam. U repasažu sam pobijedila predstavnicu Čilea 2:0 i tako izborila meč za bronzu. U okršaju za medalju protivnica mi je bila Gite Brunstad, bivša viceprvakinja svijeta, a na kraju sam slavila odlukom sudija i stigla do najboljeg rezultata u karijeri", rekla je Ćavar za naš portal.



Nakon osvojene medalje spektakularno je dočekana u Mostaru. Reprezentativka BiH napominje kako joj je to dalo još veći motiv za naredne poduhvate.



''Doček je zaista bio izvanredan. Kada znaš da te podržava toliko ljudi, prati te i navija, onda ti to daje dodatni motiv za nastavak karijere", tvrdi karatistkinja koja je proglašena i najboljom sportistkinjom grada Mostara.



Ivona je rođena 1995. godine u Splitu, a članica je Sveučilišnog karate kluba Neretva iz Mostara. Karate trenira od svoje osme godine.



''Ljubav prema ovom sportu nastala je nakon što su roditelji na treniranje upisali starijeg brata. Nije trebalo dugo da i ja krenem graditi karijeru. Moj klub postoji 20 godina i trenutno je među prva dva kolektiva u državi. Ova godina je bila jedna od najboljih za nas. Imamo evropskog juniorskog prvaka s početka 2016. godine, a u vitrine je stigla i moja medalja u desetom mjesecu", kazala je naša sagovornica.



Da je nadarena karatašica Ivona je pokazala još prije šest godina kada je na Svjetskom prvenstvu u Maleziji u konkurenciji kadeta osvojila srebrenu medalju postavši viceprvakinja svijeta. Otkrila je kako provede jedan radni dan.



''Ujutro počnem kondicioni trening, a potom imam obaveze na fakultetu. S obzirom na to da se radi o Kineziologiji, radim određene vježbe u praktičnom dijelu. U večernjim satima imam trening karatea. Otprilike tako provedem dan. Bez mukotrpnog rada nema uspjeha, a pred zvanične mečeve trudim se da se maksimalno koncentrišem“, istakla je sportistkinja godine za 2016.



Ćavar naglašava kako sport koji ona trenira ima svijetlu perspektivu u BiH.



''Karate u našoj zemlji je izuzetno kvalitetan. Konkuriramo svjetskim i evropskim silama. Premda oni imaju bolje uslove za rad, podršku države, uspijevamo se oduprijeti tome. Slobodnog vremena nemam previše, a većinom ga provodim sa porodicom, prijateljima i dragim ljudima te planiram sezonu koja slijedi", zaključila je Ivona.