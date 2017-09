Nadal: Tri dana vam je trebalo da kaznite Fogninija

Foto: EPA

Španski teniser Rafael Nadal kritikovao je danas organizatore US Opena jer im je trebalo tri dana da suspenduju italijanskog igrača Fabija Fogninija, koji je vrijeđao sudiju tokom meča prvog kola.

Podsjetimo, Fognini je vrijeđao sudiju tokom poraza u prvom kolu, a poslije toga je igrao dva meča u dublu, nakon čega su ga organizatori izbacili s takmičenja.



"Tri dana za to? Ne vjerujem. On je od tog incidenta pobijedio u dva meča. To nije idealna situacija. Bilo bi mnogo bolje da je to učinjeno odmah, a ne tri dana kasnije", rekao je Nadal.



U obrazloženju se navodi da je komisija čekala prevod, a u međuvremenu Fognini se putem Twittera izvinuo zbog svog ponašanja.



"Izvinjavam se navijačima i sudiji. To je bio veoma loš dan, ali to ne opravdava moje ponašanje na meču. Iako sam usijana glava i iako sam mislio da sam bio u pravu u većini situacija tokom rasprave, pogriješio sam. Na kraju krajeva, to je samo teniski meč", rekao je Fognini.