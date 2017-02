Džudo tim Bosne i Hercegovine i u novom Olimpijskom ciklusu nastavlja nisku velikih međunarodnih uspjeha, a naša Larisa Cerić ostavarila novi veliki uspjeh osvojivši 3. mjesto (bronzana medalja) na World Touru 2017 u Dizeldorfu u Njemačkoj.

Minulog vikenda u Dizeldorfu u sklopu World Toura održan je Grand Prix Dusseldorf 2017. na kojem su učestvovali svi najbolji džudisti i džudistkinje na planeti. Na Grand Prixu Dusseldorf 2017. sudjelovalo je 49 zemalja i 344 sportista.



Judo tim BiH predstavljalji su reprezentativci Larisa Cerić +78 kg, Aleksandra Samardžić -70 kg, Harun Sadiković +100 kg i Toni Miletić -90 kg.



Epitet najtrofejnijeg olimpijskog sporta u BiH džudo reprezentativci potvrđuju iz takmičenja u takmičenje. Nakon odličnog nastupa Haruna Sadikovića na velikom Grand Slam-u World Toure Pariz 2017 (5. mjesto) u Dizeldorfu je Larisa Cerić ponovo zasijala u punom sjaju. U ekstremno jakoj konkurenciji uspjela je osvojiti treće mjesto odnosno bronzanu medalju, na ovaj način ona je ovojila novih 350 bodova i trenutno je plasirana na 9. mjestu Svjetske ranking liste što je ujedno i najbolje plasirana bosanskohercegovačka sportašica u konkurenciji svih sportista iz svih sportova u BiH.



Jedini poraz Larisa je pretrpjela od aktuelene viceprvakinje svijeta Tachimoto Megumi, a u borbi za bronzanu medalju pobjedila je predstavnicu Njemačke Buessow Kristin.



Harun Sadiković je također imao dobar nastup u prvom kolu slavio je protiv predstavnika Španije Chelaru Grigoras, minimalnim rezultatom poražen je od predsavnika Kirgistana Krakovetskiija Iuriija. On je osvojio nova 84 boda za Svjetsku ranking listu.



Aleksandra Samardžić i Toni Miletić i pored dobrih borbi eleminisani su u prvom krugu ovog velikog međunarodnog takmičenja.



Selektor džudo tima BiH Branislav Crnogorac nakon drugog nastupa džudo tima BiH u okviru World Toura izrazio je zadovoljstvo



Naši džudisti i na početku novog olimpijskog ciklusa, na početku nove sezone velikih međunarodnih takmičenja iz takmičenje u takmičenje potvrđuju svoju svjetsku klasu. Na velikom Grand Slamu u Parizu prije 15 dana odličan nastup imao je Harun Sadiković, a nakon Grand Prixa u Dizeldorfu slavimo bronzanu medalju Larise Cerić. Također, mogu reći da su moji izabranici kolosalno otvorili nastupe na velikim međunarodnim takmičenjima u 2017. godine i ono što je posebno bitno za naš tim, mogu reći da ne znam koliko brzo dolazimo do naših uspjeha, ali zasigurno znam da nikada ne koračamo unazad, da kontinuirano idemo naprijed i da iz godine u godinu naš judo tim potiže sve bolje rezultate i to je ono što nas motivira da istrajemo u naumu da i dalje budemo ponos bosanskohercegovačkog sporta", izjavio je Crnogorac.