U okviru drugog kola ABA 2 lige košarkaši Zrinjskog su u bh. derbiju savladali Bosnu Royal rezultatom 76:70.

Zrinjski je mnogo bolje otvorio susret i već je nakon prvih deset minuta imao prednost 23:18. Na poluvrijeme su Mostarci otišli na plus šest (39:33) i već tada se pobjednik duela nazirao.



Ipak, Studenti su u trećoj dionici igre zaigrali mnogo bolje i stigli su do izjednačenja, no potom je Zrinjski ponovo ubacio u brzinu više i u posljednju dionicu igre ušao s prednošću 59:54.



U posljednjoj dionici igre igra Bosne se u potpunosti raspala, te je Zrinjski na kraju zabilježio prvu pobjedu u sezoni.



Zrinjski je do pobjede vodio Ramljak sa 19 poena, dok je na drugoj strani Knežević ubacio 11 poena.



O igri Bosne dovoljno govori podatak da je veteran Zrinjskog Vedran Princ imao više asistencija (11) nego čitava ekipa sarajevskog kluba (8).