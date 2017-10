Westbrookov triple-double u prvoj utakmici, pobjede Toronta i Clippersa

Foto: OKC Thunder/Twitter

Ekipa Oklahome slavila je u prvoj utakmici nove NBA sezone protiv New Yorka rezultatom 105:84, a pobjede su još upisale ekipe Toronta i Los Angeles Clippersa.

Thunderi su na otvaranju nove sezone predvođeni pojačanjima Paulom Georgeom i Carmelom Anthonyjem upisali pobjedu protiv Knicksa. Oklahoma je bolje otvorila meč i već u prvoj četvrtini stigla do osam poena razlike (20:12), da bi do kraja prve četvrtine gosti smanjili prednost na tri poena razlike.



Ipak, New York se sredinom druge četvrtine totalno vratio u igru, da bi nakon toga uslijedio sjajan niz Oklahome koja je do poluvremena svoju prednost povećala na 11 poena razlike.



Pitanje pobjednika meča riješeno je u trećoj četvrtini, kada je domaći tim dodatno povećao svoju prednost i mirno meč priveo kraju. Kod Oklahome je najefikasniji bio Paul George koji je meč završio s 28 postignutih poena, a pratio ga je Anthony koji je meč završio s 22 ubačena poena koja je ubacio protiv bivšeg kluba. Westbrook je postigao 20 poena, ali i sakupio 16 asistencija i deset skokova, čime je kompletirao prvi triple-double u novoj sezoni.



Kod New Yorka je najefikasniji bio Porzingis s 31 ubačenim poenom.



Toronto je očekivano slavio na svom terenu protiv Chicaga rezultatom 117:100, a Raptorsi su već na poluvremenu imali 21 poen razlike koji su do kraja meča samo održavali i upisali pobjedu.



Domaće je do pobjede vodio Valenciunas koji je meč završio s 22 ubačena poena, dok je kod gostiju najefikasniji bio Lopez koji je ubacio 18 poena.



Jedinu gostujuću pobjedu upisala je ekipa Los Angeles Clippersa koja je kao gost slavila protiv Los Angeles Lakersa rezultatom 108:92. Goste je do pobjede vodio Griffin koji je ubacio 29 poena, a kod domaćih su najefikasniji bili Lopez s 20 ubačenih poena i Clarkson koji ga je pratio s 18 postignutih poena.