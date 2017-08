Košarkaški savez Bosne i Hercegovine danas je održao konferenciju za medije nakon odigrane utakmice i gostujućeg poraza od Švedske u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a uoči narednog susreta sa Slovačkom u Sarajevu u subotu. Medijima su se obratili selektor našeg državnog tima Duško Vujošević te reprezentativci Džanan Musa i Aleksandar Lazić.

Duško Vujošević (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Džanan Musa (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Aleksandar Lazić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Selektor se na početku konferencije za medije prvo osvrnuo na utakmicu protiv Švedske, koju je naša reprezentacija izgubila."Momci su odradili svaki trening s mnogo energije i žrtve. Bilo je svega, povreda, bolova i rizika. Utakmica u Švedskoj je pokazala naše slabosti, ali i veliku borbenost, želju i određeni potencijal. Imali smo mi svoje navijače, kao i Šveđani, ali što se tiče igre, bilo je dosta elemenata domaćeg terena. Ja sam zadovoljan igrom našeg tima, iako je bilo slabe cirkulacije lopte, viška driblinga, manjka saradnje i kretanja. Pravili smo početničke greške kad se utakmica lomila, ali iz toga nismo izlazili s jačom odbranom, nego smo protivniku davali loputu u ruke i primali koševe bez faula. Treba nam iskustva, ali je ekipa pokazala da nikom neće biti lako igrati protiv nje. Igrači pokazuju napredak u igri i ponašanju", izjavio je Vujošević.Pohvalio je reprezentativca Alexa Renfroea koji napušta reprezentaciju nakon završetka pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo."Moram ga pohvaliti, fantastično se ponaša iako je kasnio zbog porođaja supruge. Ipak, on se stavio u funkciju tima u potpunosti. Dogovoreno je da odigra pretkvalifikacije", rekao je selektor.On ne poznaje najbolje ekipu Slovačke, ali ima neke korisne informacije. Također, postoji strah od lošeg rezultata, no, i to se može iskoristiti."Ne znamo puno o njihovoj igri, ali poznajem neke igrače. Snaga im je unutrašnja igra, iz toga pokušavaju nešto napraviti. Također, oni znaju da mi želimo pobijediti pred našom publikom, kao i to šta bi svaki drugi rezultat značio za nas, odnosno, ne bi opravdao naše želje i trud. Oni definitivno dolaze rasterećeni, siguran sam i da će stati u zonsku odbranu. Imaju iskusne igrače, mi moramo s maksimalnom energijom, željom i mirom igrati utakmicu, ne smijemo izgorjeti. Imam izvjesnu količinu straha da se ne dogodi nešto loše, ali želim da taj strah iskoristimo na pravi način, da se borimo, skačemo, kolektivno igramo, dobro blokiramo", kazao je Vujošević.Selektor je komentarisao i nezadovoljstvo čelnika KK Igokea koje se odnosi na biranje igrača u reprezentaciju BiH. Istakao je da se na njega ne može utjecati, kao i da svi igrači imaju isti tretman. Poručio je da su tenzije nepotrebne, kao i da državnom timu treba mir.Potom se novinarima obratio i Musa."Na nama je da uradimo sve što selektor traži od nas, mi moramo 'pričati' na terenu. Borit ćemo se na parketu, to je ono što mi možemo", riječi su našeg reprezentativca.Lazić je obećao maksimalno zalaganje protiv Slovačke."Potrudit ćemo se da damo maksimum, pokažemo borbu i želju. Čeka nas teška utakmica, Slovačka je nezgodna, ali uz pomoć navijača možemo ostvariti pobjedu", dodao je Lazić.Utakmica između BiH i Slovačke se igra u subotu od 20:00 sati.