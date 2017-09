Selektor bh. košarkaške reprezentacije Duško Vujošević u proteklih mjesec dana imao je velikih problema sa zdravljem, o čemu je, kao i o predstojećim kvalifikacijama govorio za Klix.ba.

Upala krvnih sudova

Vujošević: Planiram oko 15. septembra biti u Sarajevu povodom priprema za kvalifikacije (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

I popovi su mi dolazili u bolnicu

Vujošević: Rano je još za komentare ili prognoze o Eurobasketu (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Bio je smješten i na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu, ali se sada osjeća mnogo bolje, zbog čega je pušten na kućno liječenje.Vujošević je za naš portal ispričao kako je došlo do pogoršavanja njegove zdravstvene situacije, ali se dotakao i košarkaških tema.“Ispostavilo se da je problem izazvan udarcem. Naime, na poluvremenu utakmice sa Švedskom, koju smo jedino loše odigrali u kvalifikacijama, šutnuo sam nogom neki metalni stol, odnosno njen nosač. Kako su meni od šećera nervni završeci jako slabi, nisam osjetio nikakvu bol. Sutradan smo išli za Tuzlu, a onda za Bratislavu i tek sam onda uvidio probleme na lijevoj nozi i da su se pojavili znaci upale krvnih sudova”, počinje razgovor Vujošević za portal Klix.ba.Selektor košarkaških Zmajeva je potom išao na dijalizu što je smanjilo otok, ali bol nije prestajala.“Fizioterapeuti su primijetili da se boja prsta promijenila. Kada se igrala utakmica u Slovačkoj jako sam se teško kretao i ono što je za mene totalno neuobičajeno, presjedio sam većinu meča. Otišao sam u urgentni centar i tu smo uradili sekundarnu analizu i tada sam opet računao da ako mi se stanje poboljša putujem u Armeniju. Ipak, bol se pojačao i ma koliko je bila moja velika želja da putujem s timom, nisam bio u mogućnosti”, otkriva popularni Dule.Košarkaški savez BiH je zatim organizovao put za Beograd.“Ekipu je preuzeo Mensur Bajramović, koji je odlično izmotivisao tim i stvarno su igrači dobro reagovali. U mom oporavku to mi je bilo veoma značajno. Krvni sudovi su potom bili u puno boljem stanju. Doktori su zaključili da je sve bilo izazvano udarcem i tada sam ja prvi put povezao udaranje stolom s pogoršanjem stanja. Naknadno se ustanovilo da je to tačno. Zanimljivo da je Jack Daniel, vlasnik istoimenog brenda, upravo tako umro. Naime, imao je neku kasu od čelika, ali je često mijenjao šifre. Jednom se nije mogao sjetiti šifre, pa je udario nogom u kasu. To mu se odrazilo na placu, a pošto tada nije bilo lijekova dobio je gangrenu i umro”, prisjetio se Vujošević te dodao da je u zadnjem momentu napravljena reakcija. Da je zakasnio koji dan, morali bi mu sjeći prst.Selektora ubrzo očekuju pripreme za kvalifikacije, gdje se nalazimo u grupi s Francuskom, Belgijom i Rusijom.“Planiram oko 15. septembra biti u Sarajevu povodom priprema za kvalifikacije. Treba vidjeti i spisak te vidjeti kakva je situacija s eventualnim strancem. Volio bih i da pogledam kvalifikacije za Drugu ABA ligu. Ljudi iz KS BiH su me pozitivno iznenadili u proteklom periodu. Uradili su sve što su mogli. I drugi ljudi koji prate košarku putem modernih sredstava komunikacije davali su mi maksimalnu podršku, pogotovo kada su neke informacije bile alarmantne”, rekao je Vujošević.Podsjetimo, srbijanski mediji su pisali da je stanje u kojem se nalazi Vujošević katastrofalno.“Ne znam odakle im informacije, da li s portirnice ili od nekog drugog. Čak su i popovi dolazili s idejom da me pričeste. Bilo je komičnih scena. Velika većina srbijanskih medija je izvještavala u nekom tonu katastrofičnom bez nekih pravih potvrda, što nije bilo prijatno. Sin mi je bio na moru, majka na dnevniku slušala stvari koje nemaju veze s istinom. To nije lijepo”, kritikovao je Vujošević pa se dotakao i naše kvalifikacione grupe.“Nismo mogli težu grupu izvući, ali tako je kako je. Što je teža grupa, onda je veća obaveza da se za nju bolje pripremimo. Vidim svi pričaju kako nećemo biti oslabljeni kao ostali zbog neigranja NBA i euroligaških košarkaša. To je neka vrsta pomoći, ali ne može da bude presudno”, rekao name je Vujošević.Kako sam ističe, svakodnevno gleda utakmice na ovogodišnjem Eurobasketu.“Rano je još za komentare ili prognoze o Eurobasketu. Ne treba prevelika pamet da znamo da je Španija najveći favorit. Meni recimo Rusija igra odlično. Drago mi je što Shved igra na velikom nivou, jer je to igrač kojeg sam ja trenirao u CSKA u jednom bitnom trenutku njegove karijere i dao mu šansu koju evo sada koristi. Dosta je ujednačeno prvenstvo. Bit će interesantno za one koji prate, a vrlo teško za kladioničare”, s osmijehom Vujošević završava razgovor.