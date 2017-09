U subotu počinje "Sarajevo Tower S.ketch Street Basketball 2017"

U subotu, 16.9.2017. godine, ispred BBI Centra počinje "Sarajevo Tower S.ketch Street Basketball 2017“, sedmo takmičenje u uličnoj košarci za osnovce i srednjoškolce.

Na turniru će učestvovati 56 ekipa (više od 220 takmičara) iz 25 osnovih i srednjih škola. Mečevi počinju u 9 sati, a tačan raspored možete preuzeti na Facebook stranici Do 8:45 sati vršit će se registracija ekipa do 9. razreda osnovne škole (predaja originalnog formulara/prijavnice sa potpisima) dok u 9 sati počinju mečevi prvog kola u konkurenciji do 9. razreda osnovne škole.U 10:30 sati vršit će se registracija ekipa do 2. razreda srednje škole, a mečevi počinju nakon mečeva drugog kola u konkurenciji do 9. razreda osnovne škole. Registracija ekipa do 4. razreda srednje škole vršit će se u 13:30 sati, a mečevi počinju nakon mečeva prvog kola u konkurenciji do 2. razreda srednje škole. Igra se u grupama (3 ili 4 ekipe u grupi) po sistemu "round robin". Svaka ekipa će odigrati najmanje 2 meča.Organizatori pozivaju sve zainteresovane za ovo takmičenje da posjete Facebook stranicu na kojoj će biti objavljivane sve aktuelne informacije o turniru.Dječija sportska škola "Proacademia" i marketing agencija "B40" sedmu godinu za redom organizuju projekat "S.ketch Street Basketball", turnir u uličnoj košarci za osnovce i srednjoškolce. Od 2015. godine osim u Sarajevu, osnovci i srednjoškolci se takmiče i u Banja Luci (od 23.9. do 24.9.2017.) i Mostaru ( od 30.09. do 1.10.2017.).Najbolje ekipe u sve tri konkurencije i ove godine će osvojiti vrijedne nagrade koje su pripremili Sarajevo Tower, Juicy i Bracom. Tokom sva tri dana takmičenja biće postavljen i dječji košarkaški teren tako da će i oni najmlađi imati priliku da se zabave na platou BBI Centra.Za dobro raspoloženje, uz kvalitetnu muziku i simpatične komentare i ove godine brinuće se DJ Nane. U nedjelju u 18 sati na programu je "Eti cup - starih prijatelja".Projekat su podržali Sarajevo Tower, Juicy Fruits, Rail Cargo Logistics, Eti, Apartmani Štini Do Bjelašnica, BBI Centar, Remove, i Alvogen. Medijski pokrovitelji su RSG radio, Antena Sarajevo, Hayat TV, Klix.ba, Oslobođenje, i SCsport.ba.