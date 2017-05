U Sarajevu će u subotu biti organizovan treći po redu streetball turnir "3x3 Sarajevo Basket x FIBA Satellite 2017" koji će biti kvalifikacioni za FIBA 3x3 Challenger u Hagu. Turnir će se održati u kultnom Metalcu iza Prve gimnazije.

Organizator turnira je sarajevska ekipa XXX, koja je osigurala nagradni fond u iznosu od 1.500 eura, no mnogo više od novčane nagrade pobjedniku će značiti mjesto na Challengeru u holandskom Hagu preko kojeg se kvalifikuje na završni FIBA 3x3 World Tour Final koji se ove godine održava u kineskom Pekingu.Na turniru će učestvovati 16 ekipa iz devet zemalja. To su XXX (Sarajevo, BiH), Ecos Romari (Vitez, BiH), 3x3 Sokolac (Sokolac, BiH), Istocni klan (Pale, BiH), Plava poliklinika (Tuzla, BiH), DER STAMM (Aachen, Njemačka), Squad Streetball (Kamp-Lintfort, Njemačka), Energy team 69 (Handlova, Slovačka), Epic Jam (Bar, Crna Gora), Gladijatori (Zlatibor, Srbija), Kragujevac (Kragujevac, Srbija), Ljubljana East (Ljubljana, Slovenija), Statisti (Split, Hrvatska), Zadar (Zadar, Hrvatska), Team BeOne Sthlm (Štokholm, Švedska) i Torpedo Moscow (Moskva, Rusija)."Zahvalio bih se pokroviteljima turnira Kantonu Sarajevo i Općini Centar, te sponzorima koji su omogućili organizaciju ovog događaja. Posjetioci koji dođu će osim vrhunskog basketa moći i uživati i u popratnim dešavanjima. Organizovat ćemo nagradnu igru za publiku, a sretni dobitnici će postati vlasnici tableta i GoPro kamere. Osim toga, u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH ćemo organizovati dobrovoljno davanje krvi, te da na taj način damo doprinos omasovljenju davalaštva krvi u BiH. U sklopu turnira bit će organizovan Block Party gdje će svirati tri DJ-a, a after party ćemo organizovati u FIS-u od 23 sata", kaže Damir Palata, jedan od organizatora turnira i član ekipe XXX iz Sarajeva.Što se tiče ekipa, u Sarajevo dolaze respektabilne ekipe koje su učestvovale na najjačim FIBA 3x3 turnirima."DER STAMM nam dolazi iz Aachena, imaju dva Amerikanca Femija Oladipa i Raya Williamsa i veoma su dobra ekipa. Squad Streetball iz Kamp-Lintforta je ustvari njemačka reprezentacija, Team BeOne Sthlm je švedska reprezentacija, a posebno bih izdvojio Statiste iz Splita koji su 2012. godine bili drugi na svijetu. Također, treba obratiti pažnju i na Torpedo iz Moskve, te Ecos Romari iz Viteza i nas kao najbolje domaće ekipe", kaže Palata.Turnir počinje u 10 sati ujutro, a finale je na rasporedu u 21 sat. Više informacija o tuniru, kao i grupe i raspored odigravanja utakmica možete pronaći na ovom linku