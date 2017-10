Meč između aktuelnih NBA prvaka Golden State Warriorsa i Washington Wizardsa (120:117) bila je prava poslastica, ali je onda krajem prvog poluvremena zaiskrilo.

Meč između aktuelnih NBA prvaka Golden State Warriorsa i Washington Wizardsa (120:117) bila je prava poslastica, ali je onda krajem prvog poluvremena zaiskrilo.

Draymond Green je agresivno blokirao pokušaj ulaska Bradleya Beala i nešto mu dobacio pa je košarkaš Wizardsa izgubio živce i udario ga s leđa po licu.



Green mu je vratio i ubrzo su obojica borbu preselila u parter, gdje su ih razdvajali svi u dvorani - sudije, igrači i gledatelji.



"Ne znam šta sam trebao napraviti kad me neko dvaput udari u glavu? Čovječe, pa još kao klinac naučiš da vratiš onom ko te udari. Šta sam trebao napraviti. Znam da nekima u ligi nisam drag i to je jedini razlog zašto sam isključen", rekao je Green.



"Ma, bilo je to samo naguravanje, ne želim u detalje zašto je uopšte došlo do toga, to ću ispričati komisiji. Ne znam što nam je to trebalo, u svlačionici sam se ispričao saigračima što sam ih ostavio na cjedilu protiv ovako važnog protivnika", rekao je Beal.



Rezultati NBA lige:



Golden State Warriors - Washington Wizards 120:117

Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 92:101

Charlotte Hornets - Houston Rockets 93:109

Orlando Magic - San Antonio Spurs 114:87

Atlanta Hawks - Denver Nuggets 100:105

New York Knicks - Brooklyn Nets 107:86

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 119:116