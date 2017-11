Košarkaške ekipe FPM-a i Cedevite upisale su pobjede protiv Cibone, odnosno Petrol Olimpije u okviru 7. kola regionalne ABA lige.

FMP je puno bolje otvorio meč, a već u prvoj četvrtini imali su prednost od devet poena razlike (26:17), da bi ta prednost do poluvremena porasla na čak 17 poena razlike i pitanje pobjednika bilo je već tada riješeno.Gosti su se u nastavku pokušali vratiti u igru, ali osim dolaska na osam poena razlike za FPM nisu imali snage ozbiljnije ugroziti prednost domaćina koji je na kraju slavio rezultatom 99:79.Najefikasniji u redovima domaće ekipe bio je Filip Čović koji je ubacio 23 poena, dok je kod Cibone najviše poena ubacio Luka Žorić koji je meč završio s 15 poena.U drugom meču Cedevita je savladala Petrol Olimiju na domaćem terenu rezultatom 84:60. Od samog početka domaći košarkaši povećavali su svoju prednost, a već nakon prve četvrtine imali su osam poena razlike u svoju korist (23:15).U drugoj četvrtini Olimpija je dva puta prilazila na četiri poena razlike međutim pitanje pobjednika riješeno je u trećoj četvrtini kada je Cedevita sjajnom igrom stigla do čak poena razlike (55:40), a do kraja meča sigurnom i dobrom igrom upisali su petu pobjedu u ovoj sezoni.Najefikasniji igrač na meču bio je bh. reprezentativac Andrija Stipanović koji je za 26 minuta ubacio 18 poena, dok je Džanan Musa meč završio s deset postignutih poena.