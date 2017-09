Srbija se plasirala u finale Eurobasketa nakon što je u Sinan Erdem areni u Turskoj savladala Rusiju u polufinalu (87:79). Posljednja prepreka za Srbiju na putu do zlatne medalje je Slovenija.

Srbija je tokom cijelog meča bila u prednosti i samo je u jednom navratu dopustila Rusima da imaju vodstvo i to u prvoj četvrtini kada je bilo 6:5 za Zbornaju.



Prva četvrtfina bila je uglavnom ujednačena, a Srbija je najveću šansu za odlaskom na dvocifrenu razliku imala sredinom četvrtine kada je vodila rezultatom 14:8. Ipak, Shved je s pet poena vratio Ruse u meč smanjivši na 16:15. Na krilima Milosavljevića i Micića ekipa Aleksandra Đorđevića zatvara četvrtinu s pet poena razlike (25:20).



Shved je na početku druge četvrtine s tri uspješna slobodna bacanja ponovo smanjio prednost Srbije. Uslijedila je odlična igra Srbije koja predvođena Marjanovićem i Bogdanovićem koji ubacuju osam, odnosno šest poena, na odmor odlazi uz jako dobrih 14 poena razlike (48:34).



Trojka Bogdanovića i po dva poena Kuzmića i Micića donijeli su Srbiji velikih 16 poena razlike nakon nešto manje od tri minute igre u trećoj četvrtini. Bilo je 55:39. Rusija je bila u velikim problemima, ali se za oko četiri minute igre uspjela vratiti na svega pet poena zaostatka (57:52). Milosavljević je trojkom probudio Srbiju koja do kraja četvrtine uspijeva povećati prednost na devet poena razlike (66:57).



Rusi su zahvaljujući poenima Shveda i Zubkova smanjili zaostatak na četiri poena na otvaranju posljednje dionice. Srbija potom ponovo uspijeva ostvariti dvocifrenu prednost (75:65) i iako je do kraja ostalo oko šest minuta činilo se da će mirnije zatvoriti meč, ali je Rusija izrežirala još jednu uspješnu seriju te se vratila na samo tri poena razlike (75:72). Jako važnu ulogu u seriji Rusa imala je trojka Shveda.



Do kraja meča borila se rovovska bitka na terenu, a u jako teškim momentima ogromnu ulogu za Srbiju odigrao je njen najbolji igrač Bogdanović koji je na 1:44 minuta do kraja pogodio trojku za 81:74. Tu Bogdanović nije stao, pa je nakon dva uspješna slobodna bacanja Mozgova preuzeo odgovornost i ubacio još dva poena za 83:76. Nadu Rusima na oko 30 sekundi do kraja meča vratio je Shved pogodivši trojku s velike udaljenosti. Ipak, Rusi nisu mogli do preokreta i pobjedu je odnijela Srbija.



Srbiju je predvodio Bogdanović s 24 poena, a pratio ga je Marjanović s 18 poena i šest skokova, dok je prvo ime Rusije bio sjajni Shved s 33 poena.



Srbija će u finalu igrati protiv Slovenije u nedjelju od 20:30 sati.