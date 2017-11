Košarkaši Studenta, Mladosti iz Mrkonjić Grada i Slobode upisali su pobjede u mečevima 4. kola košarkaške Lige 11 Bosne i Hercegovine.

Student je rezultatom 80:71 slavio na gostovanju kod Bošnjaka, a gostujući igrači pobjedu su osigurali u drugoj i trećoj četvrtini s obzirom na to da su u posljednju dionicu igre ušli s 13 poena razlike.



Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Marković koji je ubacio 23 poen, dok je kod poraženih najefikasniji bio Mujić sa 20 ubačenih poena.



Sloboda je na domaćem terenu upisala pobjedu protiv Širokog rezultatom 94:73. Domaći su puno bolje otvorili meč i već nakon prve četvrtine igre imali deset poena razlike, da bi istu do poluvremena povećali na 14 poena razlike (46:32).



U drugom poluvremenu Sloboda je nastavila s dobrom igrom i konstantnim povećavanjem prednosti do kraja meča stigli su do pobjede rezultatom 94:73. Najefikasniji igrač na meču bio je Rikalo koji je ubacio 31 poen u ekipi Sobode, a pratio ga je Hasandić koji je ubacio 25 poena.



Mladost iz Mrkonjić Grada na svom terenu savladala je Radnik rezultatom 81:57.