Foto: Twitter/Trail Blazers

Košarkaši Portland Trail Blazersa pobijedili su u svom Moda Centru ekipu Oklahome City Thundera rezultatom 103:99.

Domaća ekipa je od početka zaigrala znatno bolje, dok su se gosti probudili u drugoj četvrtini pa se na odmor otišlo sa samo dva poena prednosti za Blazerse.







Gotovo identična situacija viđena je i u nastavku, ali je Portland bio sretniji i spretniji te došao do važne pobjede.



Bh. košarkaš Jusuf Nurkić igrao je gotovo 33 minute u redovima pobjedničke ekipe i za to vrijeme postigao je 25 koševa, upisao tri asistencije i zabilježio osam skokova.







Sjajnu utakmicu odigrao je njegov saigrač Lillard s 36 koševa i 13 asistencija, dok je kod Oklahome najbolji bio George s 27 poena.



Rezultati NBA lige, 6.11.:



Orlando Magic - Boston Celtics 88:104

Toronto Raptors - Washington Wizards 96:107

Houston Rockets - Utah Jazz 137:110

San Antonio Spurs - Phoenix Suns 112:95

New York Knicks - Indiana Pacers 108:101

Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets 112:94

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 103:99

Los Angelse Lakers - Memphis Grizzlies 107:102