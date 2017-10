Schröder nakon incidenta na parkingu: Svi smo ljudska bića i pravimo greške

Foto: EPA-EFE

Košarkaš Atlanta Hawksa Dennis Schröder u prvom javnom obraćanju poslije hapšenja zbog nasilničkog ponašanja kaže da će puno naučiti iz greške koju je napravio.

On je uhapšen u četvrtak ujutru, a njemački mediji pišu o tome kako je ovaj Nijemac inicirao sukob s jednom osobom na parkingu, no više detalja o razlogu hapšenja nije poznato.



Kako kaže, svakodnevno pokušava biti bolji te kaže da je i on ljudsko biće koje pravi greške u životu.



"Četiri godine sam u Atlanti. Stigao sam u periodu kada sam imo 19 godina i pokazao sam napredak u svakoj sljedećoj sezoni koja je dolazila. Pokušavam svaki dan biti bolji, a svi mi smo ljudska bića i pravimo greške. Pokušavam da izvučem pouke iz pogrešnih poteza koje sam uradio te time zaslužim povjerenje saigrača", rekao je ovaj njemački košarkaš.



Nakon toga, trener Hawksa Mike Budenholzer stao je u odbranu svog igrača i rekao kako je ovo sjajna prilika da nauči nešto.



"Ne želimo da bilo koji naš igrač bude u takvoj situaciji i on bi to trebao shvatiti. Ovo je prilika za njega da nauči nešto novo te ukoliko nastavi može da bude sve bolji i bolji. On ima sposobnosti vođe, ali mora da zasluži povjerenje svih u timu, jer tako se postaje vođa. To je također jedan dio njegovog napretka, a mi smo razočarani što se on našao u takvoj poziciji", rekao je Budenholzer.



Dennis Schröder je u pripremnom meču protiv Miami Heata postigao 12 poena kojima je dodao pet asistencija, a na kraju je njegova ekipa poražena rezultatom 96:90.