Košarkaška reprezentacija Rusije pobijedila je u Istanbulu u četvrtfinalu Eurobasketa selekciju Grčke rezultatom 74:69 i plasirala se u polufinale.

Košarkaška reprezentacija Rusije pobijedila je u Istanbulu u četvrtfinalu Eurobasketa selekciju Grčke rezultatom 74:69 i plasirala se u polufinale.

Primarni zadatak Grka uoči utakmice bilo je usporavanje Shveda, koji je na Eurobasketu do današnje utakmice bilježio 23,7 poena i 6,7 asistencija. Bek Rusije je protiv Hrvatske u osmini finala pokazao da je gotovo sam sposoban dobiti meč, a to je potvrdio i u današnjem susretu.



Grci su bolje otvorili utakmicu i nakon prve četvrtine imali su sedam poena prednosti.



I u drugoj dionici Grci su dobro igrali i održavali prednost pa ih Rusi nisu mogli znatnije ugroziti.



Ipak, Rusi su bolje krenuli u drugom poluvremenu i uoči posljednje četvrtine smanjili su prednost na samo koš razlike.



Uslijedila je dramatična posljednja dionica u kojoj su se bolje snašli Rusi i stigli do polufinala.



Najefikasniji u redovima Rusije bio je Shved s 26 poena, a pomoć je imao u Mozgovu, koji je postigao 15 poena.



Kod Grka najbolji je bio sjajni Calathes s 25 ubačena poena.



Rusija će u polufinalu Eurobasketa u petak od 20:30 sati igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog meča između Italije i Srbije, koji se igra večeras od 20:30 sati.