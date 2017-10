Prvi igrač nakon Garnetta: Whiteside sezonu otvorio s više od 20 poena i čak 22 skoka

Foto: EPA-EFE

Ekipa Miami Heata poražena je u prvom kolu nove NBA sezone od Orlando Magica rezultatom 116:109, a i pored poraza svoje ekipe sjajan meč odigrao je Hassan Whiteside.

Centar Heata meč je završio s postignutih 26 poena kojima je dodao i 22 skoka, a to je prvi put nakon 2007. godine da jedan košarkaš na otvaranju NBA sezone uspije sakupiti više od 20 poena i više od 20 skokova. Posljednji koji je to uspio bio je Kevin Garnett 2007. godine kada je u premijernom nastupu za Boston meč završio takvom statistikom.



On je na terenu proveo 36 minuta, a na već pomenutu statistiku dodao je i jednu asistenciju. Whiteside je meč završio s 22 osvojena skoka od kojih je njih čak 17 bilo u odbrani i pet u napadu. Centar Miamija bio je siguran s linije za slobodna bacanja te je kompletirao tri uspješna bacanja, kao i jedan šut za tri poena. Sjajnu individualnu utakmicu Whiteside je kompletirao i jednom blokadom.



Nakon meča Whiteside je bio razočaran zbog poraza svoje ekipe, ali je dodao da mu je drago zbog statistike s obzirom na to da mu je Garnett omiljeni igrač.



"To je zaista nevjerovatno. Garnett je moj najdraži igrač, on je razlog zbog kojeg nosim broj 21. Pokušavam da budem još bolji igrač, da igram još bolje odbranu i da budem sve ono u čemu je Garnett bio sjajan. Mnogo ljudi zaboravlja koliko je on zapravo bio dobar", rekao je centar Miamija nakon meča.