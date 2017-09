NBA liga je promijenila dva pravila igre koja su već prozvana "Zazinim" i "Hardenovim".

U cilju unapređenja igre, NBA liga je odlučila da od ove sezone sudije imaju pravo dosuditi namjernu ili čak tehničku grešku igraču koji namjerno prilikom doskoka protivnika podmetne nogu kako bi se on povrijedio.Podsjetimo, posljednji koji je uradio taj "prljavi" potez bio je Zaza Pačulija koji je u prvoj utakmici finala Zapadne konferencije podmetnuo nogu Kawhiju Leonardu prilikom doskoka, zbog čega je najbolji igrač Spursa završio seriju, a njegova ekipa ispala iz play-offa.Pačuliji to nije bio prvi takav incident te su američki novinari s pravom "prišili" njegovo ime uz novo pravilo.Druga promjena tiče se "na silu" izborenih slobodnih bacanja, a pravi majstor za to godinama je James Harden. Bek Houstona često inicira kontakt s odbrambenim igračem, bilo da se radi o prodoru ili o običnom skok-šutu.I dok kroz prodore i dalje igrači mogu "na silu" iznuđivati slobodna bacanja, to više neće moći raditi prilikom skok-šuta.Često se dešavalo da igrači prilikom skok-šuta namjerno skoče naprijed kako bi inicirali kontakt s protivnikom i na taj način primorali sudije da dosude slobodna bacanja.Novim pravilima jasno je naznačeno da igrač koji šutira ne smije skočiti naprijed prilikom šuta i na taj način iznuditi bacanja.