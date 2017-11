Porzingis svjestan problema: Trebam operisati lakat, ne mogu svake godine ovako

Kristaps Porzingis (Foto: EPA-EFE)

Košarkaš New York Knicksa Kristaps Porzingis kazao je poslije meča u kojem je njegov tim izgubio od Orlanda da bi krajem ove sezone mogao biti podvrgnut hirurškoj intervenciji na laktu s kojim ima ogromne probleme.

Latvijac je rekao da mu problem s laktom ne smeta previše, ali i da neće moći svake sezone vući istu povredu te da bi na kraju ove sezone mogao biti operisan. Podsjećamo, Orlando je rezultatom 112:99 savladao New York.



"Smeta mi, ali ništa pretjerano. Kad se otok povuče onda ću biti kako treba. Ipak, kada se sezona završi, možda bih mogao uraditi nešto povodom toga, jer ne mogu ovako svake godine", rekao je Porzingis.



Ovaj košarkaš naprosto je oduševio u ovoj sezoni i prvi put u historiji New Yorka postigao 300 poena u prvih deset utakmica, što je prosjek od 30 poena po utakmici.



Trener New Yorka Jeff Hornacek vjeruje da će Porzingis biti spreman za sljedeći meč koji u subotu njegov tim očekuje protiv Sacramenta.