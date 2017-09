Počele prijave za Sarajevo Tower S.ketch Street Basketball 2017

Marketing agencija B40 i dječja sportska škola Proacademia sedmu godinu za redom organizuju projekat S.ketch Street Basketball, turnir u "uličnoj košarci" za osnovce i srednjoškolce.

Nakon uspješno održanog turnira krajem maja u malom fudbalu za osnovce "Street Football 2017" na kojem je sudjelovalo 620 djece, početkom nove školske godine, od 16.9. do 18.9.2017. godine, na platou BBI Centra bit će održan turnir u "uličnoj košarci" za osnovce i srednjoškolce "Sarajevo Tower S.ketch Street Basketball 2017".Pozivaju se sve osnovne i srednje škole da prijave ekipe koje će predstavljati njihove škole. Prijave se mogu izvršiti putem e-maila [email protected] ili faksa na broj 033 203 845. Rok za prijave je 11.9.2017. godine.Svaka škola može prijaviti neograničen broj ekipa, a učešće ekipa je besplatno. Najbolje tri ekipe u sve tri konkurencije (do 9. razreda osnovne škole, do 2. razreda srednje škole i do 4. razreda srednje škole) će osvojiti nagrade koje su pripremili Sarajevo Tower, Juicy Fruits, Alvogen i Bracom.Posjetioci i učesnici će se moći osvježiti Juicy Fruits sokovima u novom pakovanju, testirati Bolle i Remove proizvode, kao i dobiti informacije o stanovima u Sarajevo Toweru i apartmanima Štini Do Bjelašnica.Prvo kolo počinje u subotu u 9 sati dok su finalni mečevi na rasporedu u ponedjeljak od 17 sati. U nedjelju u 18 sati na rasporedu je Eti Cup - starih prijatelja, revijalni turnir, koji se po treći put organizuje u sklopu dječjeg takmičenja.Projekat su podržali Sarajevo Tower, Juicy Fruits, Rail Cargo Logistics, Eti, Apartmani Štini Do Bjelašnica, BBI Centar, Remove, i Alvogen. Medijski pokrovitelji su RSG radio, Antena Sarajevo, Hayat TV, Klix.ba, Oslobođenje i SCsport.ba.Nakon turnira u Sarajevu biće održani i turniri u "uličnoj košarci" u Banja Luci (od 23.9. do 24.9.2017. godine) i Mostaru (od 30.9. do 1.10.2017. godine).Više informacija možete pročitati na www.sketch.ba ili b40.ba