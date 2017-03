Bh. košarkaš Mirza Teletović postigao je tri poena u sinoćnoj pobjedi Milwaukee Bucksa protiv New York Knicksa rezultatom 104:93.

Bucksi su nakon prve četvrtine vodili 32:30, a druga je pripala Knicksima koji su popstigli 26 poena, tri više od Bucksa, pa su na poluvremenu imali prednost od jednog poena, bilo je 56:55.



U trećem periodu utakmice ekipa Milwaukeeja prelazi u vodstvo te postiže 21 poen, do je New York stao na 17. I posljednja je dionica pripala Bucksima koji su dodali novih 28 poena, dok su Knicksi postigli 20. Na kraju je Milwaukee pobijedio s 11 poena razlike, rezultat je glasio 104:93.



Teletović je za Buckse odigrao sedam minuta te je postigao tri poena i upisao jednu asistenciju. Njegovu ekipu je do pobjede predvodio Giannis Antetokounmpo s 32 poena, dok je kod Knicksa najbolji bio Derrick Rose s 26 poena.