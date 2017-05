Košarkašice Play Offa su nove-stare prvakinje Bosne i Hercegovine. Sarajke su večeras savladale ekipu Čelika sa 78:57 i sa 3:0 u finalnoj seriji osvojile trofej namijenjen šampionu naše zemlje.

Izabranice Gorana Loje su odmah na početku susreta stavile protivniku do znanja da ništa neće prepustiti slučaju i da već večeras žele prigrliti pehar. Na kraju prve četvrtine domaće su imale deset poena prednosti, koju su do kraja poluvremena samo povećale.



Mlade Zeničanke su se trudile da se dostojno suprotstave favorizovanom rivalu, ali je Play off večeras bio izuzetno raspoložen za igru. Gošće su jedino u posljednjoj dionici uspjele da odigraju u egalu sa domaćim košarkašicama, koje su na kraju zasluženo odbranile titulu prvaka Bosne i Hercegovine.



Najbolja u redovima pobjedničkog tima bila je bh. reprezentativka Nikolina Džebo koja je upisala 25, dok je Cierra Ceazer upisala 22 poena.



Dvocifrene kod Čelika bile su Nedžla Kovačević sa 13, Anida Ćorović sa 11 i Sara Heljić sa 10 postignutih poena.



Košarkašice Play off-a večeras su osvojile drugu uzastopnu titulu prvaka BiH, a medalje finalistima i pehar kapitenu sarajevskog tima, Anđeli Delić, uručio je član UO KS BiH Mevludin Delibašić.