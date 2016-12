Pandža: Nisam zadovoljan načinom na koji smo odigrali dvije najvažnije utakmice

Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Josip Pandža nakon osvojenog šestog mjesta na U18 Eurobasketu boi je djelimično zadovoljan.

Foto: FIBA

"Nisam zadovoljan večerašnjom utakmicom, ali sam zadovoljan ukupnim plasmanom na turniru kada vidimo koje reprezentacije su završile takmičenje iza nas. Način na koji smo odigrali dvije najvažnije utakmice, četvrtfinale protiv Francuske i danas za peto mjesto protiv Španije nije me zadovoljilo. Francusku smo previše respektovali, a protiv Španije nismo imali timsku igru koja nas je krasila do sada. Generalno, na to je uticalo i to što su momci pokidani fizički. Pristup igri danas je mogao biti dosta bolji, ali biti šesti u Evropi je sasvim OK rezultat", kaže Pandža koji dodaje kako je ponosan na odnos igrača tokom većeg dijela turnira.



"Što se tiče naših odnosa, sve je bilo maksimalno korektno. Momci su pokazali kako se ne predaje. Bili smo u bezizlaznim situacijama nekoliko puta i uspijevali smo se vraćati u igru i na to sam veoma ponosan", dodaje Pandža koji je potom iskreno iznio svoj stav o formatu takmičenja koji nije primjeren mlađim kategorijama.



"Kako je turnir odmicao, sve se gora košarka igrala iz razloga što je FIBA totalno izgubila kompas jer sistem takmičenja od šest utakmica u sedam dana nema nikakav smisao. Dolazimo na to da u završnom danu nijedna ekipa nema ni energije, niti ijednog lijepog poteza. Nema se ništa košarakški vidjeti. Ekipama je najvažnije da prežive i da se ne povrijede. Finalna utakmica neće biti kvalitetna jer je sistem takmičenja potpuno nakaradan", kaže Pandža.



Primarni cilj je ostvaren, a to je prolazak grupe.



"Mi smo primarni cilj, a to je bio prolazak grupe ostavarili. Tražili smo poslije odlazak na SP, a za to nam je trebalo bolje šutersko raspoloženje tokom prvenstva. U ključnim momentima nisu nam ulazile neke trojke. Uz to, i loš odbrambeni skok je razlog što nismo bolje plasirani. Još jednom ponavljam, BiH je na šestom mjestu u Evropi, a ne mozžmo se pohvaliti da smo u bilo kojoj sferi na tom mjestu, tako da je ovo ipak uspijeh", rekao je Pandža.